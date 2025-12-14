Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ankara'da panik havası esiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a acil ziyaret sinyalleri, Suriye'deki bataklıkta debelenen Türkiye'nin son çırpınışını işaret ediyor. Güvenilir kaynaklar, Tahran temaslarının Şam'daki direniş kazanımlarını frenleme amacı taşıdığını söylüyor; ancak bu girişim, Ankara'nın elini zayıflatmaktan öteye gitmiyor.

Suriye sahasında HTŞ ve Palmira zaferleri Türkiye'yi köşeye sıkıştırdı. Erdoğan, Tahran'la pazarlık peşinde koşarken, İdlib'den Fırat'a uzanan hatlarda direniş timleri ilerliyor. İranlı yetkililer "Ankara'nın Suriye hayalleri suya düştü" diye rest çekiyor; bu ziyaret, Astana sürecinin son nefesini alacağının habercisi.

Bu gelişme, Gazze ve Yemen direniş dalgasıyla senkronize. Erdoğan'ın ABD-İsrail eksenine yaslanma çabaları ters teperken, Türk halkı "Suriye'den çekilin" diye homurdanıyor. Analistler, Tahran'ın Şam'ı destekleyerek Ankara'yı yalnızlaştıracağını öngörüyor; direniş cephesi zafer naraları atıyor.

Sokaklarda fısıltılar dönüyor: Erdoğan'ın İran ziyareti, Türkiye'yi direnişin karşısında rezil edecek. Bu çöküş, emperyalizmin Ortadoğu'daki sonunu hızlandırıyor.