Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Sidney Morning Herald gazetesi, Bondi Beach'te Hanuka kutlamalarına düzenlenen saldırıda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını doğruladı. Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı etkinlikte, katılımcıların çoğu çeşitli yerlere kaçarak saklandı. İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesi de olayın Hanuka bayramı töreni sırasında gerçekleştiğini bildirdi.

Avustralya polisi, "Bondi sahilinde bir güvenlik operasyonu sürüyor, vatandaşlardan uzak durmalarını istiyoruz" açıklaması yaptı ve iki kişinin silahlı saldırı ihbarı üzerine tutuklandığını duyurdu. Siyonist rejim lideri Isaac Herzog ise Avustralya hükümetinden, "bu ülkede Yahudi topluluklarına karşı yükselen büyük Yahudi düşmanlığı dalgasına" müdahale etmesini talep etti.

Olay, İsrail rejiminin Filistin'deki onlarca suçu, Gazze'ye yönelik iki yıllık kesintisiz saldırganlığı ve kadın-çocuk katliamlarının sonuçları olarak yorumlanıyor. Bu suçlar, dünya genelinde Siyonist unsurları güvensiz kılıyor ve hedef haline getiriyor. Siyonist rejimin küresel konumunu Gazze ile Lübnan'daki son iki yıldaki cinayetler nedeniyle kaybettiği belirtiliyor; durumları her geçen gün zorlaşıyor.

Bazı görüşlere göre, Sidney'deki Yahudilere saldırı muhtemelen İsrail'in kendi operasyonu: Mazineklenme için başka çareleri kalmadı. 7 Ekim olaylarında da benzer "kendi kendine katliam" kanıtları ortaya çıktı; İsrail helikopterleri yüzlerce Siyonisti öldürdü. Rejim bu olaydan yararlanmak için önce görüntüleri yalanladı, sonra "yanlışlıkla oldu" diye itiraf etti.

Bu saldırı, Siyonist destekçisi Yahudi törenlerinin neden hedef alındığı sorusunu gündeme getiriyor: Gazze'deki katliamların kaçınılmaz sonucu mu, yoksa yeni bir mazineklenme oyunu mu?