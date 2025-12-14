Hizbullah'tan Net Uyarı: Savaşta Düşman Hayalleri Yere Çakılacak

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan dağlarından yükselen ses, sınır ötesini diken diken etti. Hizbullah Genel Sekreteri, son konuşmasında "Eğer savaş patlarsa, düşmanın hiçbir amacı gerçekleşmeyecek, bu bizim için apaçık" diye rest çekti. Bu sözler, Gazze zaferinin rüzgarıyla esen direniş cephesinin manifestosu; Tel Aviv karargahlarında panik butonlarına basılıyor.

Konuşma, son drone tacizleri ve sınır çatışmalarının gölgesinde yankılandı. Hizbullah timleri güneyde mevzilenmiş, füzeler namluda bekliyor; Genel Sekreter'in çıkışı, Netanyahu'nun iç çöküşüne darbe vuruyor. "Düşman hayalleri, bizim roketlerimizle paramparça olacak" diyen kaynaklar, kadın birimlerinin de hazır olduğunu ekliyor; Lübnan halkı sokaklarda tempo tutuyor.

Bu meydan okuma, Yemen Husileri ve Hamas'la senkronize. İsrail'in İran blöfü yetmezken, Hizbullah istihbaratı düşman hareketlerini adım adım izliyor. Analistler, savaşın Tel Aviv'i harabeye çevireceğini söylüyor; emperyalist arabulucular eli boş dönüyor, direniş ağı demir gibi.

Zafer kokusu Lübnan semalarını sardı. Hizbullah'ın bu net duruşu, özgürlük savaşını yeni bir zirveye taşıyor.