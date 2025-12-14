Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Karayiplerden Ortadoğu'ya uzanan kardeşlik köprüsü kuruldu. Venezuela Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, İranlı bir yüksek teknoloji firmasıyla imzaladığı sözleşmeyle dört temel tıbbi cihaz üretim tesisi kuruyor; ventilatörlerden kanser tedavi cihazlarına uzanan hatlar, ABD korsanlıklarına meydan okuyor.

Anlaşma Caracas'ta coşkuyla duyuruldu. İran uzmanları haftalar içinde sahaya inecek, yerel mühendislerle entegre çalışacak; bu, Skipper tanker gaspından sonra gelen en sert tokat. Maduro hükümeti "Bilimle direniş" diye haykırdı; halk sokaklarda İran bayraklarıyla yürüyor, BRICS rüzgarı esiyor.

Bu adım, Gazze zaferi ve Yemen fırtınasının ilhamıyla büyüyor. Tahran'ın know-how'i, Venezüella'nın hammaddesiyle birleşince emperyalist ilaç karteli çöküyor; Küba ve Etiyopya da sıraya girdi. Analistler, tesislerin bölgesel bağımsızlık dalgasını ateşleyeceğini söylüyor; Trump'ın Latin blöfü suya düşüyor.

Direniş yanlıları bayram havasında. "İran-Venezüella, zafer ikilisi" sloganları patladı; bu anlaşma, emperyalizmin bilim hegemonyasını kökünden sarsıyor.