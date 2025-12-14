İsrail-BAE Koordinasyonu Yemen'i Hedef Alıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu'da tansiyonu yükselten yeni bir gelişme yaşanıyor. Güvenilir kaynaklara göre, Yemen'in doğu ve güney vilayetlerindeki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli milis yapılarla İsrail arasındaki koordinasyon son haftalarda belirgin şekilde hızlandı. Bu yakınlaşma, sadece askeri güvenlik önlemleriyle sınırlı kalmıyor; ekonomik çıkarlar ve daha geniş emperyalist hedefler üzerinden Yemen'in egemenliğini baltalamayı amaçlıyor.

Yerel direniş kaynakları, bu ittifakın Husilerin elindeki stratejik noktalara yönelik ortak operasyon planlarını içerdiğini vurguluyor. BAE'nin finanse ettiği güçler, özellikle Hadramut ve Mahra gibi petrol zengini bölgelerde İsrail istihbaratıyla entegre hareket ediyor. Uzmanlar, bunun Yemen'i parçalama stratejisinin bir parçası olduğunu belirterek, "Bu koordinasyon, Yemen halkının direnişini kırmak için tasarlanmış bir emperyalist tuzak" diyor.

Ekonomik boyutu da göz ardı edilemez. İsrail'in teknoloji ve istihbarat desteğiyle BAE, Yemen limanlarını ve ticaret yollarını kontrol altına almaya çalışıyor. Kızıldeniz'deki ticaret trafiğini domine etme hedefi, Filistin direnişini zayıflatma planıyla örtüşüyor. Bölge analistleri, bu sürecin Suudi Arabistan'ı bile rahatsız ettiğini, zira Riyad'ın eski müttefiki BAE'nin Tel Aviv'le gizli anlaşmalar peşinde koştuğunu belirtiyor.

Yemen direniş cephesi bu gelişmeye sert tepki gösterirken, Husilerden yapılan açıklamada "İşgalci güçlerin kirli ittifakı, Yemen halkının zaferini engelleyemez" denildi. Son dönemde artan insansız hava aracı saldırıları ve casusluk faaliyetleri, koordinasyonun sahaya yansıdığını kanıtlıyor. Uluslararası toplumdan acil müdahale çağrıları yükselirken, bu ittifakın Lübnan ve Gazze'deki direniş hareketlerini de dolaylı etkileyebileceği endişesi hakim.

Bu durum, Ortadoğu'nun jeopolitik haritasını yeniden şekillendirebilir. Yemen'in parçalanması, emperyalist güçlerin bölgedeki hakimiyetini pekiştirecek; ancak direnişin kararlılığı, bu planları bozabilir.