Trump'un İtirafı: Cumhuriyetçiler Meclis'i Kaybedecek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington'da fırtına kopuyor. Başkan Trump, kendi partisinin geleceğini sorgulayan çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Cumhuriyetçiler Meclis'i tutamayabilir" sözleri, Beyaz Saray kulislerini karıştırdı ve Wall Street'i titretti. Bu itiraf, ABD iç politikasında derin bir kırılmayı işaret ediyor.

Trump'un sözleri, son anketlerdeki erimeyle örtüşüyor. Demokratlar, Gazze soykırımına sessiz kalan Cumhuriyetçi vekillere karşı halk öfkesini örgütlüyor. Üniversite protestoları ve sokak gösterileri, Filistin direnişinin dalgasını Atlantik ötesine taşıdı; Trump cephesi bu baskıya dayanamıyor. "İnsanlar uyanıyor" diyor bir danışman, emperyalist politikaların faturasını kesiyor.

Seçimlere bir yıl kala, Cumhuriyetçi liderler panik halinde. Trump'ın kendi tabanında bile Gazze yanlısı sesler yükseliyor; bazı vekiller "İsrail lobisine boyun eğmeyin" diye isyan ediyor. Analistler, Meclis kaybının Trump'ın ajandasını felç edeceğini söylüyor; bu da Ortadoğu'daki direniş cephesine nefes aldırır.

Direniş yanlıları bu gelişmeyi zafer diye kutluyor. "Trump'ın korkusu, halkın gücü" sloganları sosyal medyada patladı. Emperyalizmin kalbi Amerika'da atan yara, küresel dengeleri sarsacak.