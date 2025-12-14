İtalya’da anlamlı yürüyüş: "Filistin'deki soykırımı durdurun"

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Avrupa'nın göbeğinde, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama karşı öfke dinmiyor. Roma sokakları bugün yine tarihi günlerinden birini yaşadı. Vittorio Emanuele 2 Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, sadece İsrail'i değil, sessiz kalan ve destek veren kendi hükümetlerini de topa tuttu. Meydandaki tansiyon, atılan sloganlarla ve açılan pankartlarla doruk noktasına ulaştı.

Sapienza Üniversitesi'ne kadar süren yürüyüşte taşınan pankartlar dikkat çekiciydi. Göstericiler, Başbakan Giorgia Meloni ve kabinesini hedef alarak "Meloni hükümeti suç ortağıdır" mesajını verdi. İsrail'e derhal ambargo uygulanmasını talep eden kalabalık, "Hepimiz anti-faşistiz, hepimiz Filistinliyiz" sloganlarıyla yürüdü. Yüzünü ve vücudunu ABD, İsrail ve İtalya bayrakları şeklinde boyayıp üzerine kanlı el izleri bırakan bir protestocu ise günün en çarpıcı karesini oluşturdu.

Yürüyüşün bir diğer önemli gündem maddesi ise İtalya'daki tutuklamalardı. Özellikle Torino'da imamlık yapan Muhamed Şahin'in durumu protestocuların dilindeydi. 7 Ekim süreciyle ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alınan ve ülkesi Mısır'a sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan Şahin için "Serbest bırakın" çağrısı yapıldı. Göstericiler, Şahin'in Filistin davasına verdiği destek yüzünden cezalandırılmak istendiğini savunarak sınır dışı kararına sert tepki gösterdi. Roma sokaklarındaki bu öfke selinin ardından gözler şimdi İtalyan hükümetinin takınacağı tavra ve sınır dışı kararlarına çevrildi.