Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ankara'nın karanlık koridorlarında dönen narkotik operasyonu, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'u hedef aldı – baba Nadir Ersoy sessizliği bozdu, Odatv kameralarına "Mehmet Akif gibi yiğitler zincirle tutulmaz, direniş ruhu kırılmaz" diye haykırdı. Tutukluluk süreci uzarken, Ersoy ailesi "Bu tuzak, emperyalist ajandaya karşı çıkanları sindirme oyunu" diyor; sosyal medyada #ErsoySerbest etiketi patladı.

Nadir Ersoy net konuştu: "Oğlum hakikati yazıyordu, Filistin direnişi ve iç düşmanlara dokunuyordu – narkotik bahanesiyle susturmak istediler ama nafile." Yakın çevresi, Mehmet Akif'in son yazılarında Gazze zaferlerini ve ABD kuklalarını ifşa ettiğini hatırlatıyor; operasyon timleri ev baskınlarında belgeleri taradı ama direnişçi kalem susturulamadı. Aile avukatları temyiz için sahaya indi, sokaklarda destek eylemleri çoğalıyor.

Bu skandal, Türkiye'deki direniş gazeteciliğini ayağa kaldırdı – sendikalar "Basın özgürlüğü direniş özgürlüğüdür!" diye yürüyor. Uzmanlar işaret ediyor: Gündem değiştirme hamlesi ters tepti, Ersoy gibi isimler hapisten daha güçlü çıkacak; emperyalist sansür boşa gidiyor.