Rusya’dan İran’a destek: Nükleer güç İran’ın meşru hakkıdır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da İranlı mevkidaşı Seyyid Abbas Arakçi ile düzenlenen ortak basın toplantısında, İran’ın uranyum zenginleştirme hakkına sahip olduğunu vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise Tahran ile Moskova arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

Tesnim Haber Ajansı Dış Politika Servisi’ne göre, iki ülkenin dışişleri bakanları Çarşamba günü Moskova’da bir araya gelerek ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve uluslararası konular üzerine kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi.

Lavrov: İran, NPT Üyesi Olarak Zenginleştirme Hakkına Sahiptir

Lavrov, İran–Rusya ilişkilerinin son yıllarda stratejik düzeyde derinleştiğini belirterek, 2025’te imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın bu sürece ivme kazandırdığını söyledi. Ticaret hacminin bu yıl yüzde 10 arttığını ifade eden Lavrov, özel sektörler arası ilişkilerin ve Avrasya Ekonomik Birliği ile İran arasındaki bağların güçlendirilmesine dikkat çekti.

Kuzey–Güney Koridoru’nun önemli bir halkası olan Reşt–Astara demiryolu projesinin de gündeme geldiğini belirten Lavrov, iki ülkenin bölgesel konularda yakın görüşlere sahip olduğunu ve çok taraflılığın güçlendirilmesini savunduğunu kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı, İran’ın nükleer programına değinerek, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı üyesi olduğunu ve bu çerçevede uranyum zenginleştirme hakkının uluslararası hukuk tarafından tanındığını açıkça ifade etti.

Arakçi: Haklarımızdan Vazgeçmeyiz, İşbirliği Sürecek

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise konuşmasında, İran–Rusya ilişkilerinin siyasi, ekonomik, savunma ve güvenlik alanlarında çok boyutlu şekilde geliştiğini belirtti. Enerji, ulaştırma, ticaret ve bilimsel alanlarda işbirliğinin arttığını vurgulayan Arakçi, iki ülke arasındaki ortak komisyon toplantısının Şubat ayında yapılacağını açıkladı.

Arakçi, İran’ın nükleer programına ilişkin olarak, Tahran’ın NPT’ye bağlı kaldığını ancak barışçıl nükleer enerji ve zenginleştirme hakkından asla vazgeçmeyeceğini ifade etti. ABD’nin dayattığı “zor yoluyla barış” anlayışını sert şekilde eleştiren Arakçi, bunun uluslararası düzeni “orman kanununa” sürüklediğini söyledi.

Batı Yaptırımlarına Karşı Ortak Tutum

Toplantıda her iki taraf da ABD ve Avrupa’nın tek taraflı ve gayrimeşru yaptırımlarını kınadı. Arakçi, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nde Avrupa ülkelerinin yasa dışı girişimlerine karşı İran’ı desteklemesinden dolayı teşekkür etti. İki ülkenin yaptırımları etkisizleştirmek için koordinasyonu artıracağı vurgulandı.

Soru-Cevap Bölümü

Basın toplantısının soru-cevap bölümünde Lavrov, Birleşmiş Milletler reformunun zor ama gerekli olduğunu belirtirken, İran’ın BRICS çerçevesinde ABD’nin müdahaleci politikalarına karşı ortak adımları desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Arakçi ise Kafkasya ve Orta Asya’da güvenliğin bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini, yabancı güçlerin varlığına karşı olduklarını vurguladı. ABD ile müzakereler konusunda ise Washington’un geçmişte müzakere masasında ihanet ettiğini hatırlatarak, gerçek ve eşit şartlarda bir diyalog olmadan yeni bir sürecin mümkün olmadığını dile getirdi.