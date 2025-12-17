BAE ve Siyonist İsrail’den 2,3 milyar dolarlık gizli silah anlaşması

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tesnim Haber Ajansı İbranice Grubu’na göre, İsrail’in en büyük askeri ve savunma sanayi şirketlerinden Albit Systems ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 2,3 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı.

Siyonist basında çıkan haberlere göre, söz konusu anlaşma, Albit Systems tarihindeki en büyük sözleşme olma özelliğini taşıyor. Ancak taraflar—Albit Systems, İsrail Savaş Bakanlığı ve BAE yetkilileri—medyaya herhangi bir açıklama yapmadı ve basının sorularını yanıtsız bıraktı.

Sözleşmenin Gizliliği ve Boyutu

Albit Systems, borsa açıklamasında bu anlaşmayı yalnızca “uluslararası bir müşteri için stratejik bir çözüm” olarak tanımladı; alıcı, tedarik edilecek sistemler ve operasyon bölgesi belirtilmedi. Şirketin kendi açıklamalarına göre, anlaşma kapsamındaki bilgiler sıkı gizlilik kurallarına tabi ve kamuya açıklanması yasak.

8 yıl sürecek bu anlaşma, sadece finansal büyüklüğüyle değil, aynı zamanda belirsizliği ve gizlilik kapsamıyla da dikkat çekiyor. Bu durum İsrail ve uluslararası kamuoyunda yoğun spekülasyonlara yol açtı.

BAE ile İşbirliği: Stratejik Sonuçlar

Albit Systems’in sözleşme detaylarını gizli tutmasının nedeni tesadüfi değil. 2020’de İsrail-BAE arasında imzalanan Abraham Anlaşmaları sonrası iki ülke arasında güvenlik ve ticari ilişkiler sürekli derinleşiyor. İsrail silah şirketleri artık Abu Dabi’de ofis açarak bölgedeki operasyonlarını genişletmiş durumda.

Eğer bu anlaşma resmen BAE ile sonuçlanırsa, bu durum Tel Aviv ile Abu Dabi arasındaki güvenlik işbirliğinde önemli bir dönüşümü işaret ediyor. Ekonomik etkisinin ötesinde, bu adım İsrail’in silah ihracatı, bölgesel güç dengesi ve hassas askeri teknolojilerin yayılımı açısından ciddi stratejik soru işaretleri yaratıyor.