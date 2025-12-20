  1. Ana Sayfa
Fahiş Fiyat Ve Stokçuluğa Karşı Yeni Adım: Cezalar 2026’da Sertleşiyor

20 Aralık 2025 - 19:14
Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadele kapsamında idari para cezalarını 2026 yılı için yüzde 25’in üzerinde artırma kararı alırken, yeni düzenleme piyasadaki fırsatçı uygulamalara karşı daha caydırıcı bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ticaret Bakanlığı, artan hayat pahalılığı karşısında tüketiciyi korumaya yönelik denetim ve yaptırımları güçlendiren yeni bir adım attı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, perakende ticarette fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmelere uygulanan idari para cezaları 2026 yılı itibarıyla yüzde 25’in üzerinde artırıldı. Yeni ceza tutarları 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Bakanlık kaynakları, düzenlemenin özellikle temel gıda, temizlik ve zorunlu tüketim ürünlerinde yaşanan keyfi fiyat artışlarını ve piyasayı manipüle etmeye yönelik stokçuluk faaliyetlerini hedef aldığını belirtiyor. Son dönemde yapılan denetimlerde, bazı firmaların kriz ve belirsizlik ortamını fırsata çevirmeye çalıştığının tespit edildiği, yeni ceza oranlarının bu tür girişimlere karşı daha güçlü bir caydırıcılık sağlamasının amaçlandığı ifade ediliyor.

Tüketici örgütleri ise kararın yerinde olduğunu vurgulayarak, yalnızca ceza artışının değil, sahadaki denetimlerin de kararlılıkla sürdürülmesinin önemine dikkat çekiyor. Özellikle dar gelirli kesimleri doğrudan etkileyen fahiş fiyat uygulamalarının, ekonomik bir sorun olmanın ötesinde toplumsal bir adaletsizlik yarattığı görüşü dile getiriliyor.

Uzmanlara göre, yeni düzenleme piyasada kamu otoritesinin kararlılığını göstermesi açısından kritik bir eşik niteliği taşıyor. Fırsatçılığa karşı atılan bu adım, tüketicinin korunması ve piyasanın disipline edilmesi yönünde daha sert bir mücadele dönemine girildiğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

