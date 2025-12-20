Fahiş Fiyat Ve Stokçuluğa Karşı Yeni Adım: Cezalar 2026’da Sertleşiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ticaret Bakanlığı, artan hayat pahalılığı karşısında tüketiciyi korumaya yönelik denetim ve yaptırımları güçlendiren yeni bir adım attı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, perakende ticarette fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmelere uygulanan idari para cezaları 2026 yılı itibarıyla yüzde 25’in üzerinde artırıldı. Yeni ceza tutarları 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.
Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadele kapsamında idari para cezalarını 2026 yılı için yüzde 25’in üzerinde artırma kararı alırken, yeni düzenleme piyasadaki fırsatçı uygulamalara karşı daha caydırıcı bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.
