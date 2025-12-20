Fahiş Fiyat Ve Stokçuluğa Karşı Yeni Adım: Cezalar 2026’da Sertleşiyor

Bakanlık kaynakları, düzenlemenin özellikle temel gıda, temizlik ve zorunlu tüketim ürünlerinde yaşanan keyfi fiyat artışlarını ve piyasayı manipüle etmeye yönelik stokçuluk faaliyetlerini hedef aldığını belirtiyor. Son dönemde yapılan denetimlerde, bazı firmaların kriz ve belirsizlik ortamını fırsata çevirmeye çalıştığının tespit edildiği, yeni ceza oranlarının bu tür girişimlere karşı daha güçlü bir caydırıcılık sağlamasının amaçlandığı ifade ediliyor.

Tüketici örgütleri ise kararın yerinde olduğunu vurgulayarak, yalnızca ceza artışının değil, sahadaki denetimlerin de kararlılıkla sürdürülmesinin önemine dikkat çekiyor. Özellikle dar gelirli kesimleri doğrudan etkileyen fahiş fiyat uygulamalarının, ekonomik bir sorun olmanın ötesinde toplumsal bir adaletsizlik yarattığı görüşü dile getiriliyor.

Uzmanlara göre, yeni düzenleme piyasada kamu otoritesinin kararlılığını göstermesi açısından kritik bir eşik niteliği taşıyor. Fırsatçılığa karşı atılan bu adım, tüketicinin korunması ve piyasanın disipline edilmesi yönünde daha sert bir mücadele dönemine girildiğinin işareti olarak değerlendiriliyor.