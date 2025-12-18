Gazze Görüşmelerinde Siyonist Kukla Mladenov: Direniş Planları Bozulacak mı?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze semalarında barış rüzgarı esecek mi, yoksa tuzak mı kuruluyor? ABD'li yetkililer, Gazze'nin geleceğini şekillendirecek görüşmelerde BAE ve İsrail'le içli dışlı Nickolay Mladenov'u önerdi; eski BM Gazze Koordinatörü'nün adı, Tel Aviv'in "güvenlik garantisi" yalanlarıyla anılıyor. Direniş cephesi hemen toparlandı: "Bu Siyonist ajanın eli Gazze tünellerine uzanamaz" tepkisi patladı, sokaklar öfkeyle doldu.

Mladenov'un sicili karanlık: Bulgaristan'dan BM'ye, oradan BAE saraylarına uzanan yol, Filistin davasını hep baltaladı. Hamas sözcüsü, "Gazze direnişiyle pazarlık yok, zaferimiz sahada" derken, Hizbullah "Eksenimiz Mladenov gibileri ezer" mesajı verdi. Yemen Ansarullah'ı da "Kızıldeniz'de hesap sorarız" diye kesti; sosyal medyada #MladenovDefol etiketiyle kampanya başladı, binlerce Filistinli "Hain diplomat" görselleri paylaştı.

Görüşmeler Doha ve Kahire koridorlarında gizli kapaklı ilerlerken, direniş timleri teyakkuzda. İranlı diplomatlar "Filistin halkı karar verir" resti çekerken, Batı Şeria'da gençler Mladenov fotoğraflarını yaktı. ABD'nin bu hamlesi, Gazze ateşkesi sallıyor; Lübnan güneyinden "Destek roketleri hazır" fısıltıları yükseliyor.