Karayipler'de ABD Haydutluğu: Venezuela Tankeri Ele Geçirildi, Petrol Fiyatları Fırladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Karayipler'in turkuaz sularında bir sabah, ABD Sahil Güvenlik botları Venezuela bandralı tanker "Libertador"u kuşattı; mürettebat direnirken güverteye çıkıldı, yükü müsadere edildi. Washington "yaptırım ihlali" diye savunurken, tanker tam 500 bin varil ağır petrol taşıyordu – son 24 saatte petrol endeksleri %4 sıçradı, Avrupa rafinerilerinde stok paniği başladı. Caracas'tan gelen ilk tepki ateş püskürdü: Maduro rejimi "deniz haydutluğu" ilan edip BM Güvenlik Konseyi'ni toplama çağrısı yaptı, Venezuela donanması Karakas Körfezi'nde tatbikat başlattı.

Uluslararası ilişkiler literatüründe "enerji koerseli" olarak incelenen bu taktikler, ABD'nin Latin Amerika'daki hegemonyasını petrol üzerinden sürdürme çabasını yansıtıyor: 2024'te benzer 12 tanker operasyonu, Venezuela ekonomisini %18 daralttı ama direniş Caracas'ı ayakta tuttu. Akademisyenler, bu olayın OPEC+ dengesini bozacağını öngörüyor; Rusya ve İran tanker filoları devreye girerek alternatif rota açtı, Suudi Arabistan bile "piyasa istikrarsızlığı" uyarısı yayınladı. ABD Adalet Bakanlığı'nın tanker kaptanını "yaptırım delici" diye suçlaması, Caracas sokaklarında anti-emperyalist gösterileri tetikledi.

Olayın yankıları Wall Street'i sardı, ExxonMobil hisseleri dalgalandı; eski ABD Büyükelçisi Otto Reich benzer bir "kaynak diplomasisi" tezini Atlantic Council raporunda işlemişti. Venezuela Dışişleri, Çin ve BRICS'e "ortak savunma" çağrısı yaptı – bu gerilim, direniş ekseninin enerji kartını güçlendirirken, küresel piyasaları yeni bir belirsizliğe sürüklüyor.