ABD'de Siyahi Göçmenler Sınır Dışı Eşitsizliğinde En Önde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington — Son İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) raporları, ABD'de siyahi göçmenlerin sınır dışı süreçlerinde çarpıcı bir eşitsizlikle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Nüfus içindeki oranlarına kıyasla, Afrika ve Karayipler kökenli göçmenler, diğer etnik gruplara göre dört kat daha fazla deportasyon emri alıyor. Bu veri, 2024 mali yılı boyunca işlenen 1,2 milyon sınır dışı dosyasının analizinden çıkıyor ve özellikle New York, Chicago ile Los Angeles gibi büyük metropollerde belirginleşiyor.

Uzmanlar, bu orantısızlığı "kurumsal ırkçılığın yeni yüzü" olarak tanımlıyor. Göç Hukuku Merkezi'nden Dr. Aisha Rahman, "Siyahi göçmenler, vize ihlalleri veya düşük suç oranlarına rağmen rutin kontrollerde daha sık durduruluyor. Bu, algoritmik tarama sistemlerinin ve yerel polis işbirliğinin önyargılı yapısından kaynaklanıyor" diyor. Örneğin, DHS'nin kullandığı AI tabanlı risk değerlendirme araçlarının, siyahi profillere yönelik yanlış pozitif oranlarının %28更高 olduğu bir Northwestern Üniversitesi çalışmasıyla doğrulanıyor.

Güncel gelişmelerde, Ulusal Göçmen Hakları Koalisyonu, Biden yönetiminin göç reformu kapsamında bu verileri federal mahkemeye taşıdı. Dava, 2025 başında hızlanırken, aktivistler Teksas ve Florida'daki eyalet düzeyindeki katı politikaların federal rakamları şişirdiğini savunuyor. Öte yandan, DHS yetkilileri "kararlar bireysel dosyalara dayalı" dese de, Amnesty International gibi örgütler uluslararası raporlarında ABD'yi "seçici adalet" uygulamakla suçluyor.

Bu durum, ırk temelli veri analizi tartışmalarını alevlendirirken, siyahi topluluk liderleri protesto çağrılarını artırdı. Chicago'da geçen hafta düzenlenen bir panelde, eski DHS yetkilisi Marcus Hale, "Sistem, 1990'lardaki 'savaş narkotiklere karşı' politikalarının mirasını taşıyor; siyahi göçmenler hâlâ hiper-vizyon altında" diye konuştu. Gelecek aylarda beklenen Kongre denetimi, bu eşitsizliğin köküne inip inmeyeceğini belirleyecek.