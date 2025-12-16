Almanya’dan Sert Uyarı: Pax Americana Dönemi Tarihe Karıştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Münih — Almanya Şansölyesi, Bavyera eyaletinin muhafazakâr gücü CSU’nun geleneksel kongresinde ABD’ye yönelik en net eleştirilerinden birini yaptı. “Pax Americana’nın on yılları büyük ölçüde sona ermiştir” diyerek, Washington’ın Avrupa’yı eskisi gibi kollamayacağını sertçe dile getirdi. Konuşma, salonu dolduran 1200 delegeyi ayağa kaldırırken, Avrupa basını tarafından “stratejik bağımsızlık manifestosu” olarak nitelendirildi.

Şansölye’nin sözleri, Ukrayna krizi ve Orta Doğu’daki gerilimler ışığında geliyor. ABD’nin ticaret savaşlarından NATO bütçesine kadar uzanan “önce Amerika” politikalarının, Avrupa’yı savunmasız bıraktığını savunan lider, “Artık kendi çıkarlarımızı takip eden bir müttefikle karşı karşıyayız; bu, bizim direnişimizi güçlendirme zorunluluğumuz demek” diye ekledi. Berlin merkezli Körber Vakfı’nın son anketi, Almanların %62’sinin ABD’ye güvenini kaybettiğini gösteriyor – bu oran, 2022’ye göre %18 artışla rekor kırdı.

Güncel bağlamda, Şansölye’nin çıkışı Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “stratejik özerklik” çağrılarıyla örtüşüyor. İki liderin gelecek hafta Brüksel’de yapacağı zirve, AB ordusu tartışmalarını alevlendirebilir. Eleştirmenler ise CSU’nun iç politik hesaplarını işaret ediyor: Parti lideri Markus Söder, konuşmayı “Avrupa’nın uyanışı” diye alkışlarken, Yeşiller’den Cem Özdemir “popülist bir ABD karşıtlığı” diye tepki gösterdi. Öte yandan, Moskova’dan gelen dolaylı destek, transatlantik ittifakı sarsan bir domino etkisi yaratabilir.

Bu deklarasyon, Berlin’in Gazze direnişi ve Filistin hakları konusundaki tutumunu da pekiştiriyor. Şansölye, geçen ay BM’de yaptığı açıklamada ABD’nin İsrail politikalarını “tek taraflı” diye eleştirmişti. Analistler, önümüzdeki aylarda Alman ordusuna ayrılan bütçenin %15 artırılmasını bekliyor; zira Şansölye, “Direniş, pasiflik değil, proaktif savunma demek” diyerek yol haritasını çizdi.