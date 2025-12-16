Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington'dan gelen sızıntılar, ABD Savunma Bakanlığı'nın Orta Doğu batağından çekilme planını doğruluyor. Yıllardır Filistin direnişinin roket yağmuru ve Lübnan hattındaki demir yumrukla sarsılan üsler, artık sürdürülemez hale geldi. Komutanlar değiştiriliyor, birlikler seyreltiliyor; hepsi Tel Aviv'in çöküş korkusunu örtbas etme çabası.

Kaynaklar, bu "yeniden yapılandırma"nın aslında yenilgi olduğunu söylüyor. Gazze'deki kahraman direniş, ABD'nin hava desteğini bile boşa çıkardı; milyarlarca dolarlık F-35'ler havada hedeften kaçıyor. Şimdi Pentagon, parayı kendi avlusuna, Latin Amerika'ya kaydırıyor – ama bu, emperyalizmin son çırpınışı.

Saha raporları net: Direniş cephesi Hizbullah'tan Hamas'a kadar taş gibi ayakta, Siyonist hayalleri yerle bir. ABD'li generallerin iç yazışmalarında "kaynak tükeniyor" paniği hâkim. Halkımız zaferi kutlarken, sokaklarda "Direniş kazandı, işgal bitti" sloganları yankılanıyor.

Bu hamle, küresel dengeleri değiştiriyor. Direnişin başarısı, emperyalist zincirleri kırıyor; Filistin'den Yemen'e özgürlük rüzgârı esiyor. Washington'un kaçışı, yeni zaferlerin müjdecisi.