Hizbullah'dan Netanyahu'ya Tokat: Direniş Çökmedi, Zafer Yakın

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah saflarında moral zirvede: Merkez Konseyi Üyesi Şeyh Hasan el-Bağdadi, Beyrut'ta düzenlediği basın buluşmasında İsrail'in son aylardaki hava ve kara hamlelerini yerden yere vurdu. "Direnişimiz ne Lübnan dağlarında ne Gazze tünellerinde kırıldı; Siyonist hayalleri enkazda kaldı" diyen Şeyh, Tel Aviv'in "çökertme" planlarının boşa çıktığını vurguladı. Konuşma sonrası meydanlar "Nasrallah'ın yolunda" tezahüratlarıyla inledi.

Bağdadi'nin sözleri, direniş cephesini ateşledi. Gazze'den Hamas "Ortak irade demir gibi" yanıt verirken, Yemen Ansarullah'ı Kızıldeniz'de yeni dron dalgasıyla destekledi. İranlı yetkililer "Eksen zaferi kapıda" selamı çaktı; sosyal medyada #DirenişYenilmez etiketiyle milyonlarca paylaşım yağdı. Lübnan güneyinde Hizbullah timleri mevzileri güçlendirirken, siviller "Şeyh'in sözü emirdir" diye evlerde dua etti.

İsrail medyası paniğe kapıldı, Netanyahu kabinesi acil istişareye koştu. Şeyh Hasan, "Filistin bayrağı Kudüs'te dalgalanacak" vaadiyle bitirdi; Batı Şeria'da gençler taşlı sopalı yürüyüşlere başladı. Irak ve Suriye direniş hatlarından da "Birleşik cephe" çağrıları yükseldi.