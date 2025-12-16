Yemen: Güney'deki BAE'ye bağlı militanlar İsrail'e hizmet ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Sana Yüksek Siyasi Konseyi’nin üst düzey üyelerinden Salih bin Haptur, BAE’ye bağlı paralı unsurların Siyonist rejimle doğrudan iş birliği yaptığına dikkat çekerek, Yemen’in güneyinde yaşanan gelişmelerin bütünüyle Siyonist bir proje doğrultusunda ilerlediğini vurguladı ve bu paralı yapılarla iş birliği yapan herkesin açıkça hain olduğunu ifade etti.

Tesnim Haber Ajansı Uluslararası Haberler Servisi’ne göre; Suudi Arabistan ve BAE’ye bağlı paralı unsurların Yemen’de Siyonist rejimle olan ilişkilerine ve bu rejimin ülkenin güneyi ile doğusundaki işgal altındaki vilayetlerde yaşanan son olaylardaki rolüne dair çok sayıda rapor yayımlanırken, Yemen Yüksek Siyasi Konseyi’nin kıdemli üyelerinden Dr. Abdülaziz Salih bin Haptur, güney ve doğu vilayetlerinde yaşanan trajik gelişmelerin, başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere saldırgan koalisyon ülkeleri tarafından hazırlanan eski-yeni bir planın parçası olduğunu açıkladı.

Bin Haptur, BAE’ye bağlı Güney Geçiş Konseyi ile Siyonist rejim arasında doğrudan koordinasyon bulunduğuna dair bilgilere işaret ederek, Siyonist rejimin sözde savaş bakanı İsrael Katz’ın defalarca ve alenen yaptığı açıklamaların bu gerçeği teyit ettiğini söyledi. Bin Haptur’a göre bu açıklamalar, Emirlikler’in Siyonistlere hizmet eden artan hamleleriyle eş zamanlı olarak, işgalci rejimin Aden vilayetinde ilk resmî üssünü kurma yönünde son derece tehlikeli bir göstergedir.

Güney Yemen’de “bağımsızlık projesi” adı altında yürütülen aldatıcı propagandalar konusunda uyarıda bulunan Bin Haptur, bunun Siyonistler ve onların paralı ajanları tarafından dikte edilen büyük bir yalandan ibaret olduğunu belirtti. Emirlikler’in gündemiyle aynı safa giren her tarafın fiilen Siyonist projeye hizmet ettiğini vurguladı.

Bu Yemenli yetkili, Yemen’in işgal altındaki bölgelerinde yaşananların, Suudi-BAE saldırganlığının doğrudan devamı olduğunu ifade ederek, bu yolda paralı unsurlarla saf tutan ya da onları destekleyen herkesin hain sayılacağını ve ağır bir cezayla karşı karşıya kalacağını dile getirdi.

Suudi Arabistan ve BAE’ye bağlı paralı unsurlar arasındaki anlaşmazlıkların güney ve doğu vilayetlerde tırmanmasının ardından, ABD ve Siyonist rejimin bu gerilimlerdeki rolüne dair çok sayıda değerlendirme yapılmıştı. İngiliz Times gazetesi cuma günü yayımladığı bir raporda, saldırgan koalisyonun paralı unsurlarıyla, özellikle de BAE’ye bağlı Güney Geçiş Konseyi ile Siyonist rejim arasındaki derin ilişkileri ifşa etti.

Times gazetesinin haberine göre, Güney Geçiş Konseyi, Sana’ya karşı ortak bir hedef doğrultusunda Siyonist yetkililerle görüşmek üzere heyetler gönderdi. Bu bilgiler, paralı yapıların aylardır siyasi konuşmalar, medya propagandası ve Yemen ile bölgeye yönelik Siyonist rejimin yaklaşımıyla uyumlu açıklamalar yoluyla bu işgalci rejimin desteğini kazanmaya çalıştığı açık siyasi ve medya faaliyetlerinin ardından ortaya çıktı ve üzerinde çalıştıkları projenin gerçek mahiyetini gözler önüne serdi.

Bu çerçevede Şebve Valisi Avad el-Avlaki, son haftalarda el-Mehre ve Hadramut vilayetlerinde yaşanan olayların, doğrudan ABD ve Siyonist rejimin talep ve planlamaları doğrultusunda gerçekleşen bir sürecin parçası olduğunu ve Suudi Arabistan ile BAE’nin geleneksel rollerinin de ötesine geçtiğini açıkladı.

Şebve Valisi, Güney Geçiş Konseyi unsurlarının Yemen’in güneyindeki limanları, stratejik tesisleri ve petrol sahalarını doğrudan Siyonist rejimin kontrolüne vermeye çalıştığını, Hadramut’ta Suudi Arabistan’ın rolünün azaltılmasının da ABD ve Siyonist rejimin talebiyle ve Yemen’in yeniden parçalanması hedefi doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti. Bu adımların amacının, Sana’yı ABD ve Siyonist rejimin çıkarlarıyla uyumlu bir “barış” planını kabul etmeye zorlamak olduğunu vurguladı.