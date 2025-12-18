“Şiî Bilgiler Ansiklopedisi”nin Tanıtım Töreni Düzenlendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: “Şiî Bilgiler Ansiklopedisi”nin Tanıtım Töreni, “Günümüz Dünyasında Şiîliğin Tanıtımı: Gereklilikler ve Zorunluluklar” başlığıyla, bugün 27 Aralık 2025 Perşembe günü, havza ve üniversite öğretim üyeleri, araştırmacılar ve yabancı konukların katılımıyla Kum’da Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Konferans Salonunda düzenlendi.

Törende; Ayetullah Ramazani (Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri), Hüccetü’l-İslâm ve’l-Müslimîn Dr. Muhammed Takî Subhânî (el-Beyân li’t-Tevâsul ve’t-Te’sîl Enstitüsü Başkanı), Hüccetü’l-İslâm ve’l-Müslimîn Dr. Ahmed Vâizî (İslami Tebliğ Ofisi Başkanı), Hüccetü’l-İslâm ve’l-Müslimîn Dr. Muhsin Elvîrî (Bâkırü’l-Ulûm (a.s.) Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı), Hüccetü’l-İslâm ve’l-Müslimîn Seyyid Kelb Cevâd Nakavî (Hindistan Âlimler Meclisi Genel Sekreteri) ve Dr. Muhammed Ali Rabbânî (İslami Kültür ve İletişim Kurumu Bilimsel ve Üniversiteler Arası İş Birlikleri Genel Müdürü) birer konuşma yaptılar.

Ayetullah Ramazani, törende akılcılığı ve delile dayalı yaklaşımı araştırmanın temel ilkesi olarak nitelendirerek şöyle dedi:

“Kur’ân-ı Kerîm’in ayetleri bütün olarak incelendiğinde, yaklaşık üç yüz ayetin akletmeye ve düşünmeye vurgu yaptığı görülmektedir; bu son derece önemli bir husustur. Yüce Allah, Enbiyâ Suresi’nin 10. ayetinde şöyle buyurmaktadır: ‘Andolsun ki size, içinde sizin için bir öğüt bulunan bir kitap indirdik; hâlâ akletmez misiniz?’ Bazen, Şiî toplumda ve genel olarak İslâm toplumunda, hatta insanlık ölçeğinde, bu düzeyde akıl yürütme ve düşünceye neden yeterince önem verilmediği hususu bize hatırlatılmaktadır. İşte bu nedenle merhum Kuleynî (Allah rahmet eylesin), değerli eseri el-Kâfî’de ilk bölümü ‘Akıl ve Cehalet Kitabı’ olarak kaleme almıştır. Bu anlayış hâkim ruh olmalıdır; dolayısıyla dünyaya Şiîlik başlığı altında tanıtmak istediğimiz tüm konular, akla ve delile dayalı olmalıdır.”

Ayetullah Ramazani sözlerine şöyle devam etti: Araştırma eserleri, kalem sahipleri tarafından sunulmalı ve eleştiriye açık olmalıdır; zira eleştiriye tâbi tutulmayan araştırmalar dinamizmini kaybeder ve tamamlanmaya ihtiyaç duyar. Bu husus, mutlaka dikkate alınması gereken temel noktalardan biridir.

Ardından Hüccetü’l-İslâm ve’l-Müslimîn Vâizî, İslami Tebliğ Ofisi Başkanı, Şiî öğretilerin yaygınlaştırılmasında en etkili faaliyet alanının dijital ve medya ortamı olduğunu belirtti.

Vâizî, mevcut şartlarda en açık ve en etkili faaliyet alanının dijital ve medya mecraları olduğu kanaatini dile getirerek şunları söyledi: Bu alanda faaliyet göstermek fizikî varlık gerektirmemekte, belirli bir merkeze ya da mekâna bağlı olmamakta ve küresel ölçekte etkili olabilmektedir.

Konuşmasının devamında sahada ve fizikî düzlemde karşılaşılan zorlukları ele alan Vâizî, medya alanına kıyasla fizikî varlığa ve resmî kurumlara dayalı girişimlerin günümüzde ciddi engel ve kısıtlamalarla karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

İslami Tebliğ Ofisi Başkanı, uluslararası yaptırımlar, hukukî kısıtlamalar ile birlikte Batı’da aşırı sağcı ve İran karşıtı akımların güç kazanmasını bu engeller arasında saydı.

Hüccetü’l-İslâm ve’l-Müslimîn Muhammed Takî Subhânî, el-Beyân li’t-Tevâsul ve’t-Tevasil Enstitüsü Başkanı, konuşmasında şunları söyledi: “Şiî Bilgiler Ansiklopedisi”, Şiîliği tanıtmayı amaçlayan; akıl ve ortak insanî anlayış temeline dayanan bir eserdir.

Subhânî, bu toplantının temel mesajının mevcut kapasite ve imkânların tespiti olduğunu belirterek şöyle dedi: Kapasiteleri tanımalı, ihtiyaçları doğru ve tam biçimde anlamalı ve bunlar arasında bağlantı ile sinerji oluşturmalıyız. Bu çerçevede, Şiî ilmi ve kültürel kurumların, farklı yaklaşımlar ve çeşitli dillerle, hedefe yönelik iş birlikleri doğrultusunda bir araya gelmelerini öneriyorum. Eşgüdüm ve ortak planlama, mevcut pek çok bilgisel ve kültürel boşluğu doldurabilir.





Ardından Hüccetü’l-İslâm ve’l-Müslimîn Elvîrî, görüşlerini dile getirerek şunları ifade etti: “Şiî Bilgiler Ansiklopedisi”, Şiîlik araştırmalarına dair bütüncül, sistematik ve düzenli bir bilgi dizgesidir.

Bâkırü’l-Ulûm (a.s.) Üniversitesi Tarih Bölümü Doçenti ve Bölüm Başkanı, günümüzde Şiîlik alanında ansiklopedi yazımının seçkin bir konum kazandığını vurgulayarak şöyle dedi: Günümüzde Şiîler artık az tanınan bir azınlık değil; aksine küresel ölçekte etkili aktörlere dönüşmüşlerdir. Son on yıllarda Şiîlik araştırmalarının artış göstermesi, bu sürecin açık bir göstergesidir. Olivier Roy veya William Cleveland gibi yazarların kaleme aldığı “Şiîlerin Yeniden Doğuşu” türü eserler de, İslâm Devrimi sonrasında ve bölgesel dönüşümlerle birlikte Şiîlerin, Orta Doğu’daki düşünsel ve siyasal gelişmelerde merkezî aktörler hâline geldiklerine dikkat çekmektedir. Ancak bu indirgemeci yaklaşımlarla yetinilmemelidir; Şiîliğin küresel rolü, yalnızca siyaset ve bölgeyle sınırlı değildir.

Elvîrî, Ehl-i Beyt (a.s.) ekolünü, günümüz dünyasının bilgisel, ahlâkî ve manevî sorunlarına cevap verme noktasında benzersiz bir kapasite olarak nitelendirerek sözlerini şöyle sürdürdü: Bu nedenle günümüz Şiîleri — Avrupa’daki Aydınlanma Çağı düşünürlerine benzer biçimde — kendi bilgi miraslarını düzenli, sistemli ve küresel erişime açık şekilde sunabilmek için ansiklopedi yazımı alanında yeni bir atılıma ihtiyaç duymaktadır.

Törenin bir diğer bölümünde konuşan Hüccetü’l-İslâm ve’l-Müslimîn Seyyid Kelb Cevâd Nakvî, Hindistan Âlimler Meclisi Genel Sekreteri, şunları söyledi: Bu ansiklopedi, yayımlanmış Ehl-i Beyt’in (a.s.) ilmî mucizelerini açıkça ortaya koyan eserlerden biridir. Günümüzde kendisini üstünlük iddiasıyla öne çıkaran Avrupa, bir dönem cehalet içindeyken; Müslümanlar, Ehl-i Beyt’in (a.s.) öğretilerini ellerinde bulundurdukları için daima aydınlık ve nur içinde olmuşlardır.

Hindistan Âlimler Meclisi Genel Sekreteri, sahip olduğumuz her şeyin Ehl-i Beyt’in (a.s.) sahih öğretilerinden ve Şiî kaynaklardan kaynaklandığını vurgulayarak, İran İslâm Devrimi’nin ve İmam Humeynî’nin (r.a.) mübarek varlığının, dünya mazlumları ve tüm insanlık için çok sayıda bereket ve kazanım sağladığını ifade etti.



Törenin devamında İslami Kültür ve İletişim Kurumu Bilimsel ve Üniversiteler Arası İş Birlikleri Genel Müdürü Dr. Muhammed Ali Rabbânî, yaptığı konuşmada şunları söyledi: Günümüz dünyasında Şiîliğin tanıtımı, yalnızca bir inanç meselesi değil; aynı zamanda bilgisel, medeniyetle ilgili ve medeniyet inşa edici bir konudur.

Rabbânî, “Şiî Bilgiler Ansiklopedisi”nin tanıtımının sadece törensel bir etkinlik olmadığını vurgulayarak şöyle dedi: Bu tanıtım, bilimsel bir tutumun ilanıdır; yani Şiîliğin, kendi öğretilerini düzenli, belgelere dayalı ve akılcı bir biçimde günümüz dünyasına sunmaya hazır olduğunu ve bilgi temelinde, diğer düşünce gelenekleriyle diyaloğa girmeyi hedeflediğini göstermektedir.

Törenin sonunda, âlimler ve düşünürlerin katılımıyla, bugüne kadar 15 cildi yayımlanmış olan seçkin eser “Şiî Bilgiler Ansiklopedisi”nin tanıtımı gerçekleştirildi.