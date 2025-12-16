Venezuela neden ABD'nin hedefi oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ile Venezuela arasındaki ilişkiler, Donald Trump’ın yeniden Beyaz Saray’a dönüşünden bu yana en hassas ve en tehlikeli aşamasına girmiş durumda. Karayip Denizi’nde “Skipper” adlı petrol tankerine el konulması, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun yakınlarının yaptırım listesine alınması ve bölgeye binlerce Amerikan askerinin sevk edilmesi; Washington’un yalnızca ekonomik baskıyla yetinmeyip sert güç kullanımına yöneldiğini gösteren bir dizi koordineli adım olarak değerlendiriliyor. Analistlere göre bu süreci önceki gerilim dönemlerinden ayıran temel unsur, yalnızca baskının şiddeti değil, bu adımların oturduğu stratejik çerçevedir.

İlk başkanlık döneminde de Venezuela’yı ağır yaptırımlarla hedef alan Trump, bu kez farklı ve daha saldırgan bir yaklaşımla sahneye dönmüş görünüyor. ABD ulusal güvenlik belgelerinde Monroe Doktrini’nin yeniden canlandırılması, Washington’un Batı Yarımküre üzerindeki hegemonik iddiasını açıkça vurgulaması ve diplomasinin yerine askeri araçlara öncelik verilmesi, ABD’nin Latin Amerika politikasında tehlikeli bir kırılmaya işaret ediyor. Biden yönetiminin Venezuela krizini müzakere ve sınırlı temas yoluyla yönetme çabalarının başarısız olması, Trump’a “stratejik kararlılık” bahanesiyle maksimum baskı politikasını yeniden ve daha sert biçimde uygulama zemini sağlamış durumda.

Yaptırımdan el koymaya: Washington’un stratejik yön değişimi

ABD’nin mevcut yaklaşımını önceki dönemlerden ayıran en önemli fark, ekonomik baskının artık ana araç olmaktan çıkarılmasıdır. 10 Aralık’ta Skipper petrol tankerine el konulması, basit bir yaptırım uygulaması değil; Karayipler gibi hassas bir deniz hattında ABD askeri gücünün fiili teşhiri anlamına gelmektedir. Bu hamle, Washington’un iradesini dayatmak için ekonomi dışındaki araçları da pervasızca kullanmaya hazır olduğuna dair açık bir mesaj olarak Caracas’a iletilmiştir.

Aynı süreçte ABD Hazine Bakanlığı, Maduro’nun yakın çevresinden bazı isimleri ve Venezuela petrol sektöründe faaliyet gösteren çeşitli denizcilik şirketlerini yaptırım listesine ekledi. ABD’li yetkililer bu adımları “Venezuela’nın mali ağlarını bozma” çabası olarak sunsa da, eleştirmenler bu politikaların hukuki gerekçelerden ziyade siyasi ve jeopolitik baskı stratejisinin bir parçası olduğunu vurguluyor.

Washington’un uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesi de bölge ülkeleri tarafından ikna edici bulunmuyor. Kolombiya Devlet Başkanı başta olmak üzere bazı Latin Amerikalı liderler, Karayip güzergâhının küresel uyuşturucu ticaretindeki payının sınırlı olduğuna dikkat çekerek, bu bahanenin askeri yığınak ve güç gösterisini meşrulaştırmak için kullanıldığını ifade ediyor.

Bu çerçevede USS Gerald Ford uçak gemisinin, nükleer denizaltılar, F-35 savaş uçakları ve çok sayıda savaş gemisiyle birlikte bölgeye konuşlandırılması, Washington’un askeri seçeneği masada tuttuğunu açık biçimde ortaya koyuyor. ABD’li bazı askeri analistler, böylesi kapsamlı bir askeri yığınağın somut bir operasyonel hedef olmadan açıklanamayacağını ve askeri müdahale seçeneğinin ciddi biçimde değerlendirildiğini belirtiyor.

Monroe Doktrini’nin dirilişi: Bölgeye ve rakiplere mesaj

Trump yönetiminin Monroe Doktrini’ni yeniden gündeme taşıması, basit bir tarihsel göndermeden ibaret değil; Latin Amerika’nın Washington’un jeopolitik hesaplarındaki yerinin yeniden tanımlandığını gösteriyor. 19. yüzyılda Latin Amerika’yı ABD’nin “arka bahçesi” olarak tanımlayan bu doktrin, bugün daha askerî ve güvenlik merkezli bir biçimde yeniden üretiliyor. Bu yaklaşımda, Batı dışı güçlerin yarımküredeki varlığı doğrudan ABD çıkarlarına tehdit olarak kodlanıyor.

Bu çerçevede Venezuela, Washington için sembolik ve stratejik bir cepheye dönüştürülmüş durumda. Önceki dönemlerde hedef davranış değişikliği ya da ekonomik baskı iken, mevcut yaklaşım esasen tüm bölgeye yönelik bir gözdağı stratejisi taşıyor. ABD, Latin Amerika’da oyunun kurallarını yeniden yazmak istediğini ve bu uğurda sert güç kullanımından çekinmeyeceğini açıkça ilan ediyor.

Bu mesaj yalnızca Caracas’a değil; son yıllarda daha bağımsız dış politika arayışına giren Brezilya, Kolombiya ve Meksika gibi ülkelere de yöneliktir. Bölgedeki temel endişe, Monroe Doktrini’nin yeniden canlanmasının Washington’un uyumsuz politikalara karşı tahammülsüzlüğünü artırması ve Latin Amerika’nın yeniden müdahaleci bir döneme sürüklenmesidir. Bu tür bir yaklaşım, bölge tarihinde ağır bedeller ödetmiş karanlık bir geçmişi hatırlatmaktadır.

Küresel düzeyde ise bu politika, Rusya ve Çin’e net bir mesaj taşımaktadır. Son yıllarda Latin Amerika’daki siyasi, ekonomik ve askeri varlıklarını artıran bu iki güç için Venezuela önemli bir dayanak noktasıdır. Moskova’nın askeri desteği ve Pekin’in ekonomik-diplomatik hamleleri, Washington tarafından yalnızca bölgesel istikrara değil, ABD’nin yarımküredeki hegemonik üstünlüğüne doğrudan meydan okuma olarak görülmektedir.

Bu açıdan bakıldığında ABD’nin son hamleleri, üç eş zamanlı hedefe yöneliktir: Maduro hükümetini zayıflatmak, Rusya ve Çin’in etkisini sınırlamak ve Latin Amerika’yı yeniden ABD merkezli geleneksel eksene çekmek. Bu denklemde Venezuela nihai hedeften çok, bu büyük stratejinin test alanı konumundadır.

Fiili savaş mı, psikolojik operasyon mu?

Mevcut krizdeki temel sorulardan biri, ABD’nin askeri tehditlerinin gerçek bir savaş hazırlığı mı yoksa psikolojik harp ve yıldırma stratejisinin parçası mı olduğudur. Askeri sevkiyatlar, deniz hareketliliği ve sert açıklamalar gerilimin tırmandığını gösterse de, bunların topyekûn bir savaşa mı yoksa baskı ve caydırıcılığa mı hizmet ettiği belirsizliğini koruyor.

Medya raporları, Beyaz Saray’daki güvenlik toplantılarında sınırlı hava saldırılarından daha geniş senaryolara kadar çeşitli seçeneklerin masaya yatırıldığını ortaya koyuyor. Ancak ABD’nin Irak ve Afganistan tecrübeleri, kamuoyunun maliyetli savaşlara karşı duyarlılığı ve iç siyasi bölünmeler, kapsamlı bir askeri müdahalenin önündeki ciddi engeller olarak öne çıkıyor.

Askeri açıdan, Venezuela’ya yönelik olası bir kara harekâtı on binlerce askerin konuşlandırılmasını ve şehirler ile ormanlık alanlarda asimetrik bir savaşın göze alınmasını gerektirir. Uzmanlar, hava ve deniz üstünlüğünün hızlı zafer garantisi olmadığını; işgal edilen alanların korunmasının ABD’yi uzun ve yıpratıcı bir savaşa sürükleyebileceğini vurguluyor.

Buna karşılık sınırlı hava saldırıları, Washington açısından daha düşük riskli bir seçenek olarak gündeme geliyor. Askeri altyapı, stratejik tesisler ya da Maduro yönetiminin sembolik merkezlerinin hedef alınmasıyla psikolojik ve siyasi baskı oluşturulması amaçlanabilir. Ancak bu senaryo dahi bölgesel ve uluslararası düzeyde zincirleme tepkilere yol açma potansiyeline sahiptir.

Venezuela yönetimi ise uzun süreli direniş ve asimetrik savaş doktrinini öne çıkararak, olası bir müdahalenin maliyetini artırmaya çalışmaktadır. Her ne kadar Caracas’ın askeri kapasitesi ABD ile kıyaslanamayacak düzeyde olsa da, tarihsel deneyimler zayıf aktörlerin dahi gerilla savaşı ve coğrafi avantajlar sayesinde işgali maliyetli hâle getirebildiğini göstermektedir.

Sonuç olarak ABD’nin askeri tehdidi basit bir blöf olarak değerlendirilemez; ancak mevcut göstergeler de Washington’un derhal topyekûn bir savaşa hazırlandığını ortaya koymamaktadır. En olası senaryo; yaptırımlar, askeri güç gösterisi ve psikolojik savaşı bir arada yürüten bileşik baskı stratejisinin sürdürülmesidir. Bu stratejinin nihai hedefi, doğrudan savaşın ağır bedellerine katlanmadan Maduro yönetimini siyasi geri adımlara zorlamaktır.