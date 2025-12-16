İngiltere Ukrayna’ya asker göndermeye hazırlanıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İngiltere Başbakanı Keir Starmer, “gönüllüler koalisyonu” adı altında Ukrayna’nın sözde savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik planların hazırlandığını ve gerektiği takdirde bu ülkeye asker sevk edilmesinin de masada olduğunu açıkladı.

Starmer, Avam Kamarası’nda komite başkanlarının sorularını yanıtlarken, söz konusu koalisyon çerçevesinde siyasi düzeyde liderlerle, askeri düzeyde ise planlayıcılarla eş zamanlı bir süreç yürüttüklerini belirtti. İngiliz Başbakanı, hava, deniz ve kara alanlarının yanı sıra Ukrayna’nın iç askeri kabiliyetlerini kapsayan kapsamlı askeri planlar talep ettiklerini ve bu alanların tamamına ilişkin askeri senaryoların hazır olduğunu söyledi. Starmer, “gerektiğinde kara birliklerinin konuşlandırılmasının da bu planlara dâhil olabileceğini” ifade ederken, mevcut aşamada asıl meselenin “adil ve kalıcı bir barışın mümkün olup olmadığı” olduğunu savundu.

İngiliz yetkililer, son aylarda defalarca, bir ateşkesin sağlanmasının ardından Ukrayna’ya asker gönderme niyetlerini dile getirmişti. Bu açıklamalar, Batılı ülkelerin çatışmayı sona erdirmekten ziyade Ukrayna’yı kalıcı bir askeri cepheye dönüştürme stratejisini sürdürdüklerine yönelik eleştirileri yeniden gündeme getirdi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce yaptığı açıklamalarda, NATO’ya bağlı güçlerin Ukrayna topraklarında hangi bayrak ya da hangi format altında olursa olsun konuşlandırılmasının Rusya için doğrudan bir tehdit anlamına geldiğini vurgulamış ve Moskova’nın böyle bir varlığı kesinlikle kabul etmeyeceğini net biçimde ifade etmişti.

Bu gelişmelere paralel olarak, kilit Avrupa ülkelerinin liderleri pazartesi günü yayımladıkları ortak bildiride, Kiev’e sağlanacak güvenlik garantilerinin, Avrupa liderliğinde çok uluslu bir askeri gücün Ukrayna’da oluşturulmasını da kapsaması gerektiğini açıkladı. Söz konusu gücün, “gönüllüler koalisyonu” çatısı altında bir araya gelen ülkelerden oluşacağı ve ABD tarafından destekleneceği belirtildi. Analistler, bu yaklaşımın Ukrayna’yı fiilen NATO’nun ileri karakoluna dönüştürmeyi hedeflediğine dikkat çekiyor.