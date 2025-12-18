İmam Humeyni Ödülleri uluslararası arenada sahiplerini buldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran'ın başkenti Tahran'da, "Uluslararası İmam Humeyni (r.a) Ödülü"nün ilk dönemi, 14 farklı ülkeden kazananların açıklanmasıyla gerçekleştirildi.

Bu ödül, İmam Humeyni’nin (r.a) düşünce ve siretine ilişkin seçkin bilimsel, fikri ve sosyal eserleri tanımak ve tanıtmak amacıyla düzenlendi. Törene İranlı yetkililer, alimler, düşünürler ve yabancı misafirler katıldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezekiyan, törende yaptığı konuşmada, İmam Humeyni'nin (r.a) davranışlarının Hz. Ali’nin (a.s) vasiyeti ile uyumlu olduğunu vurguladı:

"İmam Humeyni’nin (r.a) davranış ve inançlarını Hz. Ali’nin (a.s) vasiyeti ile karşılaştırdığımda, adım adım ve sabırla yerine getirdiğini görüyorum."

Pezeşkiyan, İmam Humeyni’nin (r.a) dünyaya bakışını da anlatarak, onun dünyanın peşinde olmayan ve dünyalıklara kayıtsız bir kişi olduğunu ifade etti:

"O, sadece dünyayı talep etmedi; kaybettiklerine üzülmedi ve dünyadan bağımsız bir duruş sergiledi."

İran Cumhurbaşkanı, İslam dünyasının güncel durumuna değinerek, Müslüman toplumun iç ve dış sorunlarına karşı izzet, bağımsızlık ve direnişin pratiğe dökülmesi gerektiğini belirtti.

Tören kapsamında, İmam Humeyni’nin (r.a) teorik ve pratik düşünce alanlarında 19 seçkin bilim, din, kültür ve sosyal kişilik ödüllendirildi. Alim, düşünür, medya aktivisti ve uluslararası kültür kurumlarından temsilciler, ödül kazananlar olarak tanıtıldı.

Ayrıca, İmam Humeyni (r.a) hakkında yayımlanan 4 kitap ve ödül sekreterliğine gönderilen eserlerin Rusça, İspanyolca, İngilizce, Arapça ve Farsça çevirileri de kamuoyuna sunuldu.