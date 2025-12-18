Gazze Ateşkesinde Casusluk Krizi: İsrail'in El Altından Direniş Polislerini Vurduğu Ortaya Çıktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze sokaklarında ateşkes rüzgarı eserken gölge oyunlar başladı. Hamas İçişleri kaynakları, 10 Ekim'den beri asayiş görevlilerinin İsrail istihbaratının beslediği şebekelerce izlendiğini, bazılarının kaçırıldığını duyurdu; bu "sivil polisler" direnişin düzeni koruma kalesiydi, şimdi hedef tahtası. Bir görevli ailesi, "Oğlum nöbetteyken casuslar peşindeydi" diye gözyaşı döktü, enkaz altında kalan umutlar canlandı.

Casusluk ağı, telefon dinlemelerinden drone takibine uzanıyor; Tel Aviv'in "güvenlik koridoru" yalanıyla sızdırdığı ajanlar, ateşkes maddelerini delik deşik ediyor. Direniş komutanları, "Bu saldırı zaferimizi gölgeleyemez" derken, Lübnan Hizbullah'ından "Gazze yalnız değil" desteği yağdı. Yemen ve İran hatları da "Ortak istihbarat paylaşımı" sinyali verdi; Gazze gençleri meydanlarda "Casuslara idam" pankartları açtı.

Ateşkes masası sallanıyor: BM sessiz kalırken, Filistin Sağlık Bakanlığı iki polisin cansız bedenini raporladı. Sosyal medyada #GazzeCasusAvı etiketiyle ihbarlar çoğalıyor; Hamas timleri temizlik operasyonuna hız verdi. Batı Şeria'da kardeş direniş, "Gazze'nin acısı bizim" diye yürüdü.