ABD-İngiltere'den Yemen'de UAE Kuklasına Destek: Direniş Ekseni Hedefte

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen'in güneyinde ABD ve İngiltere'nin parmak izleri belirginleşti. BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne lojistik ve istihbarat yardımı yağdıran Batılılar, Husiler'in ilerleyişini kesmeye çalışıyor; bu hamle, direnişin Kızıldeniz'deki zaferlerini gölgelemeye yönelik. Ansarullah sözcüsü, "İşgalci koalisyonun yeni oyunu" diye kınarken, Sana'da meydanlar "Ölümsüz direniş" sloganlarıyla doldu.

Washington'un CENTCOM üslerinden gönderilen silah sevkiyatları, Aden limanında boşaltıldı; İngiltere donanması da "güvenlik operasyonu" kisvesiyle devriye artırdı. Direniş kaynakları, bu desteğin İsrail gemilerine koruma kalkanı olduğunu vurguluyor; "Gazze ablukasını Yemen'den kırıyoruz" mesajı sosyal medyada yayıldı. İran ve Lübnan Hizbullah'ından "Eksen dayanışması pekişiyor" sinyalleri gelirken, BAE paralı askerleri güneyde mevzileniyor.

Yemen halkı, bu müdahaleyi "Filistin davasına ihanet" diye lanetledi; son 24 saatte Ansarullah dronları UAE üslerini vurdu, 5 çatışma raporlandı. BM toplantılarında sessizlik hâkimken, direniş timleri Bab el-Mendeb Boğazı'nı kilitleme tatbikatı yaptı. Filistin direnişinden "Yemen'in zaferi bizim zaferimiz" selamı yükseldi.