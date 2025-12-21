FETÖ’ye Yönelik Jandarma Operasyonlarında Darbe Üstüne Darbe

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, FETÖ’nün yeniden yapılanma girişimlerine karşı yürütülen operasyonlar aralıksız sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde son iki haftadır farklı illerde gerçekleştirilen operasyonlarda örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 76 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 50’si tutuklanırken, diğerleri hakkında adli işlemler uygulandı.

2025 yılı genelinde yürütülen operasyonların bilançosu ise mücadelenin ulaştığı boyutu ortaya koydu. Yıl başından bu yana düzenlenen FETÖ operasyonlarında toplam 1601 şüpheli tutuklanırken, 1524 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Güvenlik birimleri, örgütün hücre yapılanmaları, finans ağları ve irtibat kanallarının tek tek deşifre edildiğini vurguluyor.

Yetkililer, FETÖ’nün devlet ve toplum üzerindeki etkilerini tamamen ortadan kaldırmaya yönelik mücadelenin tavizsiz biçimde süreceğini belirtirken, operasyonların istihbarat destekli ve çok yönlü olarak devam edeceği ifade ediliyor. Kamu düzenini ve milli iradeyi hedef alan yapılara karşı yürütülen bu sürecin, Türkiye’nin güvenliği açısından kritik önemde olduğu kaydediliyor.