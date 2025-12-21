Yeniden inşa bahanesiyle yağma: BAE ve İsrail Gazze’nin gazını hedefliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İngiltere merkezli Middle East Eye’ın haberine göre Batılı ve Arap yetkililer, ABD, işgalci Siyonist rejim ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında, Gazze Şeridi’nin doğal gaz kaynaklarının yağmalanmasına yönelik görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı. Söz konusu temasların, Gazze’nin sözde “yeniden inşasına mali katkı” bahanesiyle meşrulaştırılmaya çalışıldığı belirtildi.

Haberde, bu müzakerelerin; Filistin halkının işgalci Siyonist rejimin aralıksız saldırıları altında yaşadığı, ağır insani ve ekonomik kuşatma koşulları nedeniyle kendi doğal kaynaklarından yararlanmasının fiilen engellendiği bir dönemde yapılmasına dikkat çekildi.

Bilgi sahibi kaynaklar, görüşmelerde Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) Abu Dhabi National Oil Company’nin adının, Gazze açıklarındaki gaz sahalarından faydalanacak şirket olarak gündeme geldiğini aktardı. Kaynaklara göre, proje gelirlerinin daha sonra Gazze’nin yeniden inşasında kullanılacağı iddia edilse de, bu söylem Filistinlilerin egemenlik ve mülkiyet haklarını yok sayan bir yağma planını örtmeye yönelik bulunuyor.

Aynı kaynaklar, söz konusu girişimin diğer benzer projeler gibi henüz hazırlık aşamasında olduğunu ve resmiyet kazanmadığını ifade etti.

Gazze’nin deniz açıklarındaki Gazze Marine doğal gaz sahası, 2000 yılında keşfedilmiş olup Filistin halkına ait en önemli doğal kaynaklardan biri olarak kabul ediliyor. Buna rağmen, işgal ve kuşatma nedeniyle Filistinliler bu kaynaktan yararlanamazken, dış aktörlerin “yeniden inşa” bahanesiyle devreye girmesi, ekonomik sömürünün yeni bir boyutu olarak değerlendiriliyor.