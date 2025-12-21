İranlı Bilim İnsanlarından Kanser Cerrahisinde Küresel Atılım

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’da faaliyet gösteren bir bilim temelli şirket, dünyada ilk kez CDP adı verilen yenilikçi bir kanser yardımcı cerrah cihazını geliştirerek onkolojik cerrahi alanında önemli bir eşiği geride bıraktı. Geliştirilen sistemin, meme kanseri ameliyatları sırasında kanserli hücreleri yaklaşık yüzde 90 doğruluk oranıyla tespit edebildiği bildirildi.

Uzmanlara göre CDP sistemi, cerrahın operasyon sırasında tümörlü dokuyu sağlıklı dokudan ayırt etmesini kolaylaştırarak ikinci bir ameliyat ihtiyacını büyük ölçüde azaltma potansiyeli taşıyor. Bu teknoloji, ameliyat esnasında gerçek zamanlı analiz yaparak cerrahi karar süreçlerine doğrudan destek sunuyor.

İranlı bilim insanları tarafından geliştirilen cihaz, yalnızca tıbbi bir yenilik olarak değil, aynı zamanda bilimsel üretim ve teknolojik bağımsızlık açısından da dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor. Yaptırımlar ve dış baskılara rağmen sağlık teknolojileri alanında elde edilen bu başarı, yerli bilimsel kapasitenin ulaştığı seviyeyi gözler önüne seriyor.

Sağlık çevreleri, CDP cihazının klinik kullanımının yaygınlaşması halinde meme kanseri cerrahisinde başarı oranlarını artırabileceğini ve hasta yaşam kalitesine önemli katkılar sunabileceğini belirtiyor. Bu gelişme, İran’ın bilim ve teknoloji alanında küresel ölçekte söz sahibi olma yolunda ilerlediğini bir kez daha ortaya koyuyor.