HTŞ militanlarından Humus’ta suikast: İnsani yardım çalışanı katledildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak merkezli Al-Maalomah’ya konuşan yerel bir kaynak, Colani rejimi unsurlarının, Suriye’nin Humus vilayetinde bir suikast gerçekleştirdiğini bildirdi. Buna göre, Suriye Alevilerinden Mazen el-Yusuf, Humus ilinin kültür merkezi yakınlarında hedef alınarak katledildi.

Kaynak, Mazen el-Yusuf’un toplumda tanınan bir isim ve insani yardım alanında aktif bir figür olduğunu; daha önce Humus’un Zehra Mahallesi’nde Suriye Kızılayı Syrian Arab Red Crescent bünyesinde yöneticilik yaptığını aktardı. El-Yusuf’un sivil ve insani çalışmalarıyla öne çıkması, saldırının niteliğini daha da ağırlaştıran bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Aynı kaynak, böylesi bir ismin hedef alınmasının, Culani rejiminin sivil toplum aktörlerini ve insani yardım çalışanlarını tasfiye etme politikasının sürdüğünü açık biçimde ortaya koyduğunu vurguladı. Suikastın, özellikle Suriye Alevileri arasında korku ve sindirme iklimi oluşturmayı amaçladığı ifade edildi.

Yerel gözlemciler, bu tür saldırıların toplumsal barışı hedef aldığını ve sivil- insani faaliyetleri felce uğratmayı amaçlayan sistematik bir terör stratejisinin parçası olduğunu belirtiyor. Söz konusu eylem, Culani rejiminin farklı toplumsal kesimleri baskı altına alma ve muhalif ya da bağımsız sivil figürleri ortadan kaldırma çizgisinin yeni bir halkası olarak kayda geçti.