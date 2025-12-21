ABD’nin Venezuela Açıklarındaki Tanker Hamlesi Gerilimi Tırmandırdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD merkezli X platformundaki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Sahil Güvenliği’nin Venezuela açıklarında bir petrol tankerine daha el koyduğunu açıkladı. Noem, operasyonun dün gerçekleştirildiğini ve bunun son günlerdeki ikinci tanker müdahalesi olduğunu belirtti.

Söz konusu hamle, ABD’nin Venezuela’ya yönelik uzun süredir sürdürdüğü ekonomik ve siyasi kuşatmanın denizlerdeki yeni bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. Washington yönetimi, yaptırım gerekçeleriyle enerji sevkiyatlarını hedef alırken, bu tür operasyonların uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ihlal ettiği yönündeki eleştiriler de giderek artıyor.

Caracas yönetimi ve bölgedeki direniş yanlısı çevreler, tankerlerin hedef alınmasını “enerji üzerinden diz çöktürme girişimi” olarak nitelendiriyor. Uzmanlara göre, ABD’nin bu adımları yalnızca Venezuela’yı değil, bölgedeki enerji güvenliğini ve ticari dengeyi de doğrudan etkiliyor.

Son dönemde art arda gelen tanker operasyonları, ABD’nin Latin Amerika’da askeri ve ekonomik baskıyı derinleştirdiğini gösterirken, bu politikanın bölgede yeni karşı hamleleri ve diplomatik gerilimleri tetiklemesi bekleniyor. Washington’un denizlerdeki bu müdahalelerinin, direniş ekseninde “enerji egemenliği” tartışmalarını daha da sertleştirdiği vurgulanıyor.