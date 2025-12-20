Batı ve Arap Yetkililer: Gazze’nin Yeniden İnşası Bahanesiyle Doğal Gaz Yağmalanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Batılı ve Arap güvenlik ve siyasi çevrelerden gelen bilgilere göre, ABD, İsrail (Siyonist rejim) ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi’nin yeniden inşası bahanesiyle, Gazze açıklarındaki doğal gaz kaynaklarının kontrolünü ele geçirmeyi hedefleyen gizli bir plan üzerinde iş birliği yapıyor. Bu planın, “Gazze’yi yeniden inşa etme” ve “bölgede istikrar sağlama” gibi masum görünüşlü projelerle örtüldüğü, ancak asıl amacın Gazze’nin enerji kaynaklarından yararlanmak olduğu iddia ediliyor.

İsrail’in Gazze açıklarında 2000’li yılların başında keşfedilen “Gaza Marine” doğal gaz sahası, uzun süredir uluslararası tartışmaların odağında. Bu sahanın rezervlerinin, Gazze’nin ekonomik kalkınması için hayati öneme sahip olduğu, ancak İsrail’in yıllardır Gazze’ye bu kaynaklardan adil bir şekilde yararlanma imkânı tanımadığı biliniyor. Şimdiye kadar yapılan açıklamalara göre, ABD ve BAE, Gazze’ye “yeniden inşaat ve kalkınma” adı altında milyarlarca dolarlık projeler önerirken, bu projelerin bir parçası olarak Gazze Marine sahasının geliştirilmesi ve gelirlerin kontrolünün üçlü ittifaka geçmesi planlanıyor.

Yerel ve bölgesel analistler, bu planın Gazze halkının çıkarlarını değil, ABD’nin bölgedeki stratejik varlığını, İsrail’in ekonomik çıkarlarını ve BAE’nin bölgede siyasi etkisini artırma hedeflerini gözetdiğini belirtiyor. “Gazze’yi yeniden inşa etmek” bahanesiyle getirilecek projelerin, Gazze’nin doğal kaynaklarının İsrail ve müttefiklerinin eline geçmesiyle birlikte, “işgalin ekonomik boyutunun” daha da derinleşeceği uyarısı yapılıyor.

Palestine’li siyasi ve direniş çevreleri, bu planı “Gazze halkının doğrudan yağmalanması” olarak nitelendiriyor. “İsrail, Gazze’yi bombalıyor, evleri yıkıyor, sonra da ‘yeniden inşa’ bahanesiyle yer altı zenginliklerini çalıyor” diyen çevreler, uluslararası toplumun bu plana karşı sessiz kalmasının, “İsrail’in işgalini meşrulaştırma” çabasına ortaklık edildiğini ifade ediyor.

Analizler, bu tür projelerin Gazze halkının kendi kaynaklarını yönetme hakkını ortadan kaldıracağını, bölgede kalıcı bir bağımlılık ilişkisi kurulacağını gösteriyor. Aynı zamanda, bu planın Gazze’deki direnişin ekonomik temelini zayıflatmayı hedeflediği, halkın direniş iradesini “insani yardım ve kalkınma” vaatleriyle kırma amacına hizmet ettiği değerlendiriliyor.