Lübnan Ordusu Güneyde İsrail’e Ait Kameralı Gözetleme Düzeneğini Ele Geçirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Silahlı Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki sınır hattında İsrail’e ait olduğu belirtilen kameralı bir gözetleme düzeneğini ele geçirdiğini açıkladı. Ordunun resmi haber bülteninde, düzeneklerin Lübnan topraklarında gizlice kurulduğu ve İsrail’in sınır hattındaki Filistin direniş gruplarına yönelik istihbarat toplamak amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Güney Lübnan’da, İsrail’in saldırılarının sürdüğü bölgelerde güvenlik amaçlı arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda, güneydeki bir noktada İsrail’e ait kameralı bir gözetleme düzeneği tespit edilerek ele geçirildi” denildi. Lübnan ordusu, bu tür gizli istihbarat ekipmanlarının ülkenin egemenliğine açık bir saldırı olduğuna dikkat çekti.

Son dönemde İsrail’in Lübnan sınır hattında artan hava ve kara saldırıları, özellikle güneydeki kasabalar ile sınır bölgelerinde yoğun bir güvenlik tedbiri sürecini başlattı. Lübnan ordusu, sınır hattında Filistin direniş gruplarının pozisyonlarını korumakla birlikte, kendi kontrol hatlarını da sıkılaştırdığını duyurdu.

Ele geçirilen gözetleme düzeneğinin teknik incelemesi sürüyor. Lübnan ordusu, İsrail’in bu tür gizli ekipmanlarla sadece sınır hattını değil, Lübnan’ın iç güvenlik dinamiklerini de hedef aldığını savunuyor. Aynı zamanda, uluslararası topluma, İsrail’in sınır dışı faaliyetlerini durdurması yönünde çağrıda bulunulduğu bildirildi.