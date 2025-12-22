Siyonist İsrail'den yeni rapor: İran ve Türkiye en büyük tehdit

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Siyonist rejime bağlı “Jewish People Policy Institute” adlı araştırma merkezi, İslam ülkeleri arasında işgalci Siyonist rejim açısından “en tehlikeli” görülen aktörleri konu alan bir rapor yayımladı. Raporda, söz konusu ülkeler, işgal rejiminin varlığına yönelik tehdit algısına göre öncelik sırasına konuldu.

Rapora göre, İran, işgalci Siyonist rejim için “en büyük tehdit” olarak tanımlandı. İran’ın ardından Türkiye ikinci sırada yer aldı. Değerlendirmede, bu iki ülkenin bölgesel etkisi, bağımsız politikaları ve Filistin meselesine yaklaşımı, Siyonist rejimin güvenlik hesaplarını bozan temel unsurlar olarak öne çıkarıldı.

Sıralamanın üçüncü, dördüncü ve beşinci basamaklarında ise sırasıyla Lübnan, Katar ve Suriye yer aldı. Bu ülkelerin özellikle direniş ekseniyle olan ilişkileri ve bölgesel denklemlerde oynadıkları roller nedeniyle Siyonist rejim açısından “riskli” görüldüğü ifade edildi.

Raporda ayrıca, bu ülkelerin ardından Yemen, Mısır ve Suudi Arabistan’ın geldiği belirtildi. Söz konusu sıralama, Siyonist rejimin İslam dünyasına bakışındaki tehdit merkezli ve düşmanca yaklaşımı bir kez daha gözler önüne serdi.

Analistler, bu tür raporların işgalci rejimin bölgesel gerçeklikten duyduğu derin endişeyi yansıttığını, özellikle direniş cephesinin siyasi ve askeri kapasitesindeki artışın Tel Aviv’de alarm zillerini çaldırdığını vurguluyor.