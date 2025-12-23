Suriye’nin Alevi Bölgelerinde 5 Günlük Genel Grev: Birlik Ve Barış Mesajı Öne Çıktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye’de siyasi ve güvenlik dengelerinin köklü biçimde değiştiği bir dönemin ardından, Alevi toplumunun yaşadığı bölgelerde gerçekleştirilen 5 günlük genel grev dikkat çekici bir toplumsal mesaj verdi. Dini mercilerin öncülüğünde hayata geçirilen grev, yalnızca ekonomik ve sosyal hayatın durdurulmasıyla sınırlı kalmadı; aynı zamanda güçlü bir birlik ve irade beyanı niteliği taşıdı.

Grev süresince Alevi yerleşimlerinde dükkânlar kapatılırken, kamuya açık faaliyetler asgari düzeye indirildi. Toplumsal katılımın yüksek olduğu eylemde, Alevi toplumunun farklı kesimlerinin tek bir liderlik ve ortak tutum etrafında kenetlendiği gözlemlendi. Bu durum, son dönemde artan tehditler ve saldırılar karşısında dağınık değil, kolektif bir duruş sergilenmek istendiğinin göstergesi olarak değerlendirildi.

Yerel kaynaklara göre, grevin temel mesajlarından biri, tekfirci unsurların Alevi bölgelerine yönelik saldırı ve baskı girişimlerine karşı silahlı çatışma yerine barışçıl ve toplumsal yollarla karşılık verilmesi oldu. Dini merciler tarafından yapılan açıklamalarda, toplumun korunmasının ancak iç dayanışma, disiplin ve ortak irade ile mümkün olacağı vurgulandı.

Siyasi gözlemciler, bu genel grevin Suriye sahnesinde Alevi toplumunun kendisini pasif bir unsur olarak değil, örgütlü ve bilinçli bir aktör olarak konumlandırma çabasının açık bir yansıması olduğunu belirtiyor. Grevle verilen mesajın, hem ülke içindeki diğer toplumsal kesimlere hem de bölgesel ve uluslararası aktörlere yönelik güçlü bir uyarı niteliği taşıdığı ifade ediliyor.