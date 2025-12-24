BM Güvenlik Konseyi’nde İran Oturumu Gerilimi Tırmandırdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde İran’a ilişkin düzenlenen oturum, nükleer dosya ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) geleceği konusunda derin görüş ayrılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle 2231 sayılı kararın süresinin sona ermesi başlığı altında yürütülen tartışmalar, Konsey üyeleri arasında belirgin bir diplomatik gerilime sahne oldu.

Oturumda bazı Batılı ülkeler İran’ın nükleer faaliyetlerine yönelik eleştirilerini sürdürürken, İran tarafı ve destekleyen ülkeler ise KOEP’in zayıflatılmasında asıl sorumluluğun anlaşmadan tek taraflı çekilen ve yaptırımları yeniden devreye sokan aktörlere ait olduğunu vurguladı. Bu yaklaşım, Güvenlik Konseyi’nde çifte standart tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Diplomatik kaynaklar, 2231 sayılı kararın sona erme sürecinin, yalnızca teknik bir takvim meselesi olmaktan çıkarak siyasi baskı aracı haline getirilmeye çalışıldığını belirtiyor. İran cephesi ise nükleer programının barışçıl niteliğini koruduğunu, yükümlülüklerin ancak karşılıklı taahhütlere bağlı olarak anlam kazanabileceğini ifade etti.

Gerilimli geçen oturum, KOEP’in geleceğine ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini ortaya koyarken, Güvenlik Konseyi içindeki ayrışmanın önümüzdeki dönemde daha da derinleşebileceğine işaret ediyor. İran dosyasının, uluslararası diplomaside yeni bir çekişme alanı olmaya devam edeceği değerlendirmesi yapılıyor.