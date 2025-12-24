İletişim Başkanı Duran’dan Netanyahu’ya sert tepki:Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerinin hiçbir hükmü yok”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Kudüs üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadelerine sert sözlerle karşılık verdi. Duran, “Netanyahu’nun, insanlığın ortak mirası olan kadim Kudüs hakkında Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerinin hiçbir hükmü yok” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarına tepki gösterdi. Netanyahu’nun, Kudüs konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Duran, uluslararası kamuoyuna da mesaj verdi.

“Kudüs, sadece Müslümanların değil insanlığın ortak değeridir” diyen Duran, Netanyahu’nun sözlerinin hiçbir anlam taşımadığını vurguladı. Türkiye’nin Kudüs ve Filistin davasındaki kararlı duruşunu sürdüreceğini belirten Duran, “Cumhurbaşkanımızın Kudüs konusundaki tarihi ve insani hassasiyetini itibarsızlaştırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir” ifadelerini kullandı.