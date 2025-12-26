Direnişin Gölgesinde Çöken Moral: İsrail Ordusunda İnsan Gücü Krizi Derinleşiyor

Paralel olarak, hizmet reddi vakalarının artışı dikkat çekiyor. Gençler ve bazı uzman personel, zorunlu askerlik görevini yerine getirmemek için çeşitli yollar arıyor; bazıları ise doğrudan vicdani ret veya politik gerekçelerle askere katılmayı reddediyor. Bu eğilim, ordunun kritik görevlerdeki personel açığını büyütüyor ve savaş kapasitesini dolaylı olarak etkiliyor.

Askeri analistler, ordunun yedeklerle yürütülen operasyonlarının uzun vadede sürdürülemez bir noktaya geldiğini belirtiyor. İnsan gücü krizinin, sahada moral düşüklüğü ve yönetimsel zorluklarla birleştiğinde, Tel Aviv’in çatışma stratejisini yeniden gözden geçirmek zorunda kalabileceği öngörülüyor.

Direniş perspektifinden bakıldığında ise bu tablo, Tel Aviv’in askeri ve toplumsal kırılganlığını gözler önüne seriyor. Uzun süreli savaş, yalnızca cephede değil, içeride de sarsıntılar yaratıyor; ordunun işlevselliğini azaltıyor ve halkın askeri politikaya güvenini zayıflatıyor.

Sonuç olarak İsrail ordusunun insan gücü krizi, sadece askerî bir sorun değil; devletin stratejik dayanıklılığının da bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Yedeklerin tükenmesi ve hizmet reddi vakalarının artışı, savaşın maliyetinin Tel Aviv için her geçen gün yükseldiğini ortaya koyuyor.