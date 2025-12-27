İran Yüce Lideri’nden Avrupa’daki Müslüman Öğrencilere Mesaj: ABD Saldırıları Gençlerin Direnişi Karşısında Çöktü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hazret-i Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Avrupa’daki İslami Öğrenci Dernekleri Birliği’nin elli dokuzuncu yıllık toplantısına gönderdiği mesajda, ABD ordusunun ve bölgedeki utanç verici uzantısının ağır saldırısının, İran’ın gençlerinin inisiyatifi, cesareti ve fedakârlığı sayesinde başarısızlığa uğradığına işaret ederek şu hususu vurguladı: “Zorba, yozlaşmış ve bozguncu güçlerin asıl huzursuzluğunun nedeni nükleer mesele değildir; asıl neden, İslamî İran’ın dünyadaki adaletsiz düzene ve tahakkümcü hegemonya sistemine karşı mücadele bayrağını yükseltmesi ve adil bir ulusal ve uluslararası düzene yönelmesidir.”

İslam Devrimi Lideri’nin mesajının tam metni aşağıdaki şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim

Aziz gençler!

Bu yıl ülkeniz, iman, birlik ve özgüven sayesinde dünyada yeni bir itibar ve ağırlık kazanmıştır. Bu bölgede ABD ordusunun ve onun utanç verici uzantısının gerçekleştirdiği ağır saldırı, İslamî İran’ın gençlerinin inisiyatifi, cesareti ve fedakârlığı karşısında yenilgiye uğramıştır. Böylece İran milletinin, kendi imkân ve kabiliyetlerinden yararlanarak, iman ve salih amel gölgesinde, yozlaşmış ve zalim müstekbirlere karşı durabileceği ve İslami değerleri dünyaya her zamankinden daha gür bir sesle duyurabileceği kanıtlanmıştır.

Bazı bilim insanlarımızın, komutanlarımızın ve aziz halkımızdan bir kısmının şehadetinden duyulan derin üzüntü, azimli İranlı gençleri durduramamış ve durduramayacaktır. O şehitlerin aileleri de bizzat bu hareketin öncüleri arasında yer almaktadır.

Mesele nükleer tartışma ve benzeri konular değildir; mesele, günümüz dünyasında adaletsiz düzene ve tahakkümcü hegemonya sistemine karşı durmak ve adil bir İslami ulusal ve uluslararası düzene yönelmektir. İslamî İran’ın bayrağını yükselttiği ve yozlaşmış, bozguncu zorbaları öfkelendiren büyük iddia işte budur.

Siz öğrenciler, özellikle de yurt dışında bulunanlar, bu büyük sorumlulukta önemli bir paya sahipsiniz. Gönüllerinizi Allah’a emanet edin, kendi kabiliyetlerinizi tanıyın ve dernekleri bu doğrultuda harekete geçirin.

Allah sizinle beraberdir ve tam zafer sizi beklemektedir, inşallah.

Seyyid Ali Hamanei