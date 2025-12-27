  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Azerbaycan ve BAE, "Barış Kalkanı 2026" tatbikatı için planlama toplantısı düzenledi

27 Aralık 2025 - 18:06
News ID: 1766698
Azerbaycan ve BAE, "Barış Kalkanı 2026" tatbikatı için planlama toplantısı düzenledi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Ordusu'ndan bir grup askerin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Silahlı Kuvvetleri'nden heyetin katılımıyla "Barış Kalkanı 2026" tatbikatının planlama toplantısının Azerbaycan'da gerçekleştirildiğini duyurdu. Tatbikat, Şubat 2026'da BAE'de yapılacak.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İki ülkenin askeri heyetleri, tatbikatın hedefleri, çeşitli aşamalarındaki faaliyetler ve ilgili diğer konuları detaylı şekilde ele aldı. Toplantıda, "Barış Kalkanı 2026" tatbikatında yerine getirilecek görevlere ilişkin raporlar sunuldu ve ortak ilgi alanındaki sorular incelendi.

BAE heyetinin Azerbaycan ziyareti çerçevesinde, Azerbaycan Ordusu'nun çeşitli askeri birliklerinden temsilciler ziyaret edildi. Haber kaynakları, bu tatbikatın amaçlarından birinin iki ülkenin muharip birliklerini hazır tutmak olduğunu belirtti.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha