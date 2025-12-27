Azerbaycan ve BAE, "Barış Kalkanı 2026" tatbikatı için planlama toplantısı düzenledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İki ülkenin askeri heyetleri, tatbikatın hedefleri, çeşitli aşamalarındaki faaliyetler ve ilgili diğer konuları detaylı şekilde ele aldı. Toplantıda, "Barış Kalkanı 2026" tatbikatında yerine getirilecek görevlere ilişkin raporlar sunuldu ve ortak ilgi alanındaki sorular incelendi.

BAE heyetinin Azerbaycan ziyareti çerçevesinde, Azerbaycan Ordusu'nun çeşitli askeri birliklerinden temsilciler ziyaret edildi. Haber kaynakları, bu tatbikatın amaçlarından birinin iki ülkenin muharip birliklerini hazır tutmak olduğunu belirtti.