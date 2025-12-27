Irakçi: Yaptırımların Kaldırılması Temel Misyonumuzdur, Ancak Ülkenin Kaderi Buna Bağlanamaz

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, dış politika ve yaptırımlar konusundaki tartışmalara açıklık getiren değerlendirmelerde bulundu. Irakçi, Dışişleri Bakanlığı’nın tüm zorluklara ve uluslararası baskılara rağmen yıllar boyunca yaptırımların kaldırılmasını temel misyon olarak gördüğünü ve bu hedefi hiçbir dönemde ihmal etmediğini söyledi.

İran’ın farklı siyasi ve güvenlik krizlerinden geçtiği en karmaşık dönemlerde bile diplomatik mücadelenin sürdüğünü belirten Irakçi, yaptırımların kaldırılması için yürütülen çabaların sürekliliğine dikkat çekti. Ancak bu mücadelenin, ülkenin ekonomik ve toplumsal geleceğini belirsiz bir dış karara endekslemek anlamına gelmediğini vurguladı.

Irakçi, kamuoyunda sıkça tartışılan “Yaptırımlarla yaşamak gerekir” ifadesinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirterek, bu sözlerle kastedilenin yaptırımları kabullenmek olmadığını ifade etti. Aksine, üretim, ticaret ve kalkınma süreçlerinin yaptırımların kaldırılmasına bağlanmadan, iç kapasitelere dayanarak ilerletilmesi gerektiğini dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı’na göre, yaptırımların kalkmasını pasif bir şekilde beklemek, düşmanın baskı araçlarını etkili kılmaktan başka bir sonuç doğurmuyor. Bu nedenle ülkenin ekonomik direncini artıran politikaların, diplomatik mücadelenin tamamlayıcı bir unsuru olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Irakçi’nin açıklamaları, Direniş Ekseni’nin genel yaklaşımıyla da örtüşen bir çerçeve sunuyor. Bu yaklaşım, bir yandan yaptırımların gayrimeşru niteliğine karşı uluslararası alanda mücadeleyi sürdürürken, diğer yandan dış baskıları etkisizleştiren bağımsız kalkınma yolunu güçlendirmeyi esas alıyor.

İranlı yetkililer, bu stratejinin hem müzakere masasındaki eli güçlendirdiğini hem de ülkenin uzun vadeli çıkarlarını güvence altına aldığını vurguluyor.