İran’dan Uzayda Kritik Başarı: Üç Yerli Uydu Aynı Anda Fırlatıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bugün, 28 Aralık 2025 Pazar gününe denk gelen 7 Dey 1404 tarihinde, İran İslam Cumhuriyeti uzay alanındaki en büyük ve en önemli görevlerinden birini başarıyla gerçekleştirdi. Üç İran yapımı uydu, Rusya’nın Vostoçni Uzay Üssü’nden Rusya’ya ait Soyuz uydu taşıyıcı roketi kullanılarak aynı anda uzaya fırlatıldı.

İran Uzay Ajansı Başkanı, gerçekleştirilen fırlatmanın ülkenin uzay teknolojilerindeki kapsamlı kapasitesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Açıklamada, İran’ın uydu tasarımı ve üretimi, fırlatma sistemleri ile veri alımı ve işlenmesine yönelik altyapıları eş zamanlı olarak geliştirebilme kabiliyeti sayesinde, uzay alanında dünyanın önde gelen 10 ila 11 ülkesi arasında yer aldığı vurgulandı.

Yetkililer, bu başarının İran’ın tam döngülü uzay teknolojisine sahip ülkeler arasındaki konumunu pekiştirdiğini ve gelecekteki bilimsel, teknolojik ve stratejik uzay misyonları için önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti.