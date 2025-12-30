Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin son yıllarda Orta Doğu ve özellikle Türkiye üzerinde yürüttüğü bölgesel manipülasyon politikaları, IŞİD’in sahadaki etkinliğinde açıkça görülüyor. ABD tarafından itiraf edilen bilgiler, örgütün Türkiye’de belirli merkezlerde kapsamlı eğitimlerden geçirildiğini ortaya koyuyor. Bu eğitimler, sadece silah ve taktik değil, aynı zamanda propaganda, psikolojik savaş ve lojistik planlama kapasitesini de kapsıyor.

Güvenlik uzmanları, Türkiye’de eğitim alan bu hücrelerin sahada yalnızca saldırı düzenlemekle kalmayıp, bölgedeki güvenlik ve toplumsal dengeleri sistematik olarak hedef aldığını belirtiyor. Özellikle Yalova ve çevresinde yaşanan vahşi katliamlar, bu stratejik manipülasyonun somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Direniş yanlısı gözlemciler, ABD’nin Türkiye’deki IŞİD yapılanmalarını bir “stratejik araç” olarak kullandığını ve örgütün sahadaki etkinliğinin bölgedeki direniş eksenini test etmek amacıyla planlandığını vurguluyor. Bu yaklaşım, yalnızca doğrudan şiddet eylemleriyle değil, aynı zamanda psikolojik baskı ve toplumsal kaos yaratma üzerinden uygulanıyor.

Uzmanlar, Türkiye’deki güvenlik birimlerinin yürüttüğü operasyonların kritik önem taşıdığını, ancak örgütün arka planındaki uluslararası bağlantıların deşifre edilmediği sürece bölgesel tehditin devam edeceğini söylüyor. ABD’nin manipülasyonları, sahadaki direnişi hem stratejik hem de taktiksel olarak zorlayacak bir dizi senaryoyu tetikliyor.

Bölgesel analizlere göre, IŞİD’in Türkiye’deki varlığı, yalnızca yerel saldırılarla sınırlı kalmıyor; komşu ülkelerdeki güvenlik dengelerini de etkileyebilecek bir domino etkisi yaratıyor. ABD’nin itirafları, örgütün sahadaki kapasitesinin ve eğitim süreçlerinin, Washington’un geniş stratejik çıkarları doğrultusunda şekillendirildiğini ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, IŞİD’in Türkiye’deki yapılanması, ABD’nin bölgesel manipülasyon stratejisinin bir parçası olarak değerlendirildiğinde, bölgedeki direniş ekseninin karşısında uzun vadeli ve sistematik bir tehdit oluşturuyor. Uzmanlar, sahadaki direnişin, yalnızca güvenlik operasyonları değil, aynı zamanda örgütün arka plan bağlantılarını hedef alan stratejik hamlelerle mücadele etmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: https://haber.sol.org.tr/dunya/abd-suriyeli-muhalifleri-turkiyede-egitmeye-basladi-iddiasi-117948?utm_source=chatgpt.com