Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Filistin direnişinin kalesi Ayn el-Hilve'de umut rüzgarları esiyor. Lübnan ordusuyla Filistinli kardeşler, ağır silah teslimatını adım adım uygularken, 21 Mayıs'ta kaleme alınan bildiriyi hayata geçiriyor. Bu süreç, siyonist tehdidine karşı dimdik ayakta kalan mücahitlerin egemenliğini pekiştiriyor; kamp sakinleri artık daha güvenli sokaklarda nefes alıyor, yaşam standartları yükseliyor.

Sahadan gelen görüntüler net: Son haftalarda RPG'ler ve makineli tüfekler kontrollü şekilde devreye alınıyor, ama direniş ruhu elden gitmiyor. Lübnan yetkilileri, "Filistinli yoldaşlarımızla omuz omuza, Hizbullah direnişi gibi ortak savunma hattı kuruyoruz" diyor. Uzmanlar, anlaşmanın Gazze'den gelen ilhamla filizlendiğini, 2025 sonbaharında kampı tam kapasiteye çıkaracağını belirtiyor – siyonist uçakların gölgesinde bile Filistin bayrakları dalgalanıyor.

Direniş yanlıları bayram havasında. Hamas'tan "Ayn el-Hilve, Kudüs'ün Lübnan kalesi" mesajı yağarken, kamp içinden "Silahlarımız halkın emaneti, teslimat zaferdir" sesleri yükseliyor. BM raporları bile yaşam koşullarının yüzde 30 iyileştiğini doğruluyor; elektrik, su ve sağlık hizmetleri akıyor. Analistler, bu modelin diğer kamplara sıçrayacağını, Lübnan-Filistin ittifakını siyonizme karşı çelik kalkan yapacağını söylüyor.

Piyasalarda Sidon emlakı canlanırken, Beyrut kulisleri Tel Aviv'in paniğini konuşuyor. Hizbullah kaynakları, "Direniş ekseni genişliyor, Ayn el-Hilve öncü" diye ekliyor. 2026'ya doğru, Filistinli mültecilerin vatan özlemi bu anlaşmayla diriliyor; gözler kamptaki her adımda, zafer yakın.