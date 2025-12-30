Suudi Arabistan Yemen’de Zor Seçimlerle Karşı Karşıya

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suudi Arabistan, son yıllarda bölgesel politikaları ve Yemen’e müdahalesi nedeniyle Arap kamuoyunda farklı tepkiler alıyor. Bir yandan belli ölçüde sempati ve destek toplarken, diğer yandan sahadaki fiili durum Riyad’ı zor seçeneklerle karşı karşıya bırakıyor.

Yemen’deki gelişmeler, Suudi Arabistan’ın askeri, diplomatik ve insani alanlarda bir denge kurmasını gerektiriyor. Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi ve yerel güçlerin inisiyatifleri, Suudi planlarının hem sınırlarını hem de uygulanabilirliğini test ediyor. Özellikle direniş ekseninin sahadaki operasyonel kapasitesi ve stratejik inisiyatifleri, Riyad’ın hareket alanını kısıtlayan önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Direniş yanlısı çevreler, Suudi Arabistan’ın Yemen’deki durumu “zorunlu bir denge arayışı” olarak değerlendiriyor. Bu bağlamda Riyad’ın karar süreçleri, hem iç politikada hem de bölgesel ittifaklarda ciddi riskler taşıyor. Uzmanlara göre, sahada alınacak her karar, yalnızca askeri sonuçlar değil, diplomatik itibar ve bölgesel güç dengeleri açısından da belirleyici olacak.

Arap dünyasının gözleri Yemen’deki gelişmelerin üzerinde. Riyad’ın, hem kendi prestijini korumak hem de direnişin yükselen gücü karşısında esnek stratejiler geliştirmek zorunda olduğu bir dönemden geçtiği belirtiliyor. Bu durum, Suudi Arabistan için kısa vadede sınırlı manevra imkânı, uzun vadede ise bölgesel etkisini yeniden hesaplama zorunluluğu anlamına geliyor.