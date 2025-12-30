Venezuela Kuşatma Altında: ABD’nin Fiili Adımları ve Bölgesel Gerilim Artıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Venezuela’da yaşanan son gelişmeler, bölgesel ve küresel güç dengeleri açısından ciddi bir sınav olarak öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri, ülkede binlerce asker konuşlandırarak sahayı fiilen kontrol altına almış ve Venezuela’ya yönelik baskıyı yoğunlaştırmış durumda. ABD’nin bu fiili adımları, Çin ve Rusya’nın sözlü destek açıklamalarına rağmen devam ediyor.

Çin ve Rusya, Venezuela’ya diplomatik destek sunarken, ABD’nin operasyonel hamleleri bu tutumları etkisiz hâle getiriyor. Öne çıkan bir örnek olarak, Çin’in Hong Kong bölgesine ait bir petrol tankerine ABD tarafından el konulması, Washington’un kararlılığını ve müdahale kapasitesini gözler önüne seriyor.

Bu süreçte Moskova, ülkedeki vatandaşlarını tahliye etmeye başlamış bulunuyor. Direniş yanlısı çevreler, bu gelişmeyi Venezuela halkı ve direniş güçleri açısından hem bir uyarı hem de ABD’nin sahadaki baskısına karşı hazırlık sinyali olarak değerlendiriyor. Tahliyeler, sahadaki güvenlik ve kriz yönetimi stratejilerinin değiştiğini, ABD’nin inisiyatifi tamamen eline aldığını gösteriyor.

Uzmanlar, Venezuela krizinin bu aşamada sadece ekonomik veya diplomatik değil, aynı zamanda askeri ve psikolojik bir boyut kazandığını vurguluyor. Direniş yanlısı gözlemciler, ABD’nin fiili adımlarının bölgeyi istikrarsızlaştırma riskini artırdığına, Çin ve Rusya’nın sözlü açıklamalarının ise caydırıcı etkisinin kalmadığına dikkat çekiyor.

Venezuela sahasında yaşanan bu gelişmeler, uluslararası dengelerin yeniden sorgulanmasına yol açıyor. Krizin ilerleyen günlerde ne ölçüde tırmanacağı, hem sahadaki direniş güçlerinin hem de bölgesel aktörlerin atacağı adımlarla doğrudan ilişkilendirilecek. Uzmanlar, ABD’nin baskıcı hamlelerinin direnişi zayıflatmaya çalışsa da halkın ve direniş ekseninin sahadaki moralini yükseltebilecek yeni bir mücadele sürecini tetikleyebileceğini belirtiyor.