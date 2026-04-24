ABD müttefiklerini kaybediyor, güç dengesi İran lehine değişiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Press TV’nin haberine göre, uluslararası ilişkiler uzmanı Patrick Henningsen, İran’ın artık “bona fide” (gerçek anlamda) bir bölgesel güç haline geldiğini ve Batı Asya’daki kilit diplomatik ve güvenlik kararlarının Tahran üzerinden yürüdüğünü söyledi.

Henningsen, “21st Century Wire” internet sitesinin kurucusu ve ödüllü bir gazeteci olarak yaptığı değerlendirmede, ABD’nin mevcut başkanı Donald Trump yönetimindeki dış politikasının uzun süredir müttefiki olan ülkeleri yabancılaştırmaya devam ettiğini ve Avrupa başkentlerinde gözle görülür bir kayma yaşandığını belirtti. Stratejik özerklik, ekonomik çıkar ve Washington’un güvenilirliğine olan inancın azalması, Avrupa’nın daha dirençli bir tutum sergilemesine yol açıyor.

Henningsen’e göre, bu yeniden yapılanmanın merkezinde İran yer alıyor. Ülke, sahada kazandığı başarılarla statüsünü pekiştirdi. 40 günlük savaş boyunca İran silahlı kuvvetleri, bölgedeki ABD askeri üs ve varlıklarının yanı sıra işgal altındaki topraklardaki İsrail askeri ve stratejik tesislerine ağır darbeler vurdu. İran ayrıca, ABD ve müttefik gemilerine karşı Hürmüz Boğazı’nı kapatarak küresel enerji piyasalarında, ABD ve Avrupa’da fiyat şoklarına yol açtı.

Analist, “İran sadece ABD saldırganlığına karşılık verme yeteneğini değil, aynı zamanda hem ABD’nin hem de İsrail’in daha geniş askeri duruşuna anlamlı hasar verme kabiliyetini de gösterdi. Yaşayan hafızada hiçbir rakip bunu başaramadı” dedi.

Henningsen, Trump yönetiminin yaklaşımını “geç dönem imparatorluk” olarak nitelendirdi: Egemen gücün kendi müttefiklerine yönelmesi veya emperyal otoriteyi reddettikleri için onları hasım ilan etmesi. Gümrük vergileri, NATO’dan çekilme tehditleri ve Washington’un dayattığı ekonomik yükler (örneğin Almanya’nın pahalı LNG gazı almaya zorlanması) Avrupa’da kamuoyunun ABD ve İsrail’e körü körüne destekten uzaklaşmasına yol açıyor.

Buna karşın Henningsen, Avrupalı ve İngiliz siyasetçilerin hâlâ temkinli olduğunu, hatta “İsrail lobisi ve medya vekillerinden korktuklarını” belirtti. İsrail lobisinin gücü, ABD Kongresi üzerindeki nüfuzu ve ABD’nin İsrail’e sağladığı yıllık 3,8 milyar dolarlık askerî yardım ile bilimsel verilerle kanıtlanmış bir olgudur.

Henningsen ayrıca, ABD’nin İran’ın 10 maddelik kalıcı barış önerisini kabul etmesini, “ABD’nin İran’ın gücüne teslim olması” olarak yorumladı. Analiste göre, ABD ve İsrail’in ateşkes ihlalleri konusunda güvenilmez bir geçmişi var. “Hem ABD hem de İsrail anlaşmalara saygı gösterme konusunda düzensiz ve güvenilmez oldular. Uluslararası hukuku kendi çıkarlarına uyduğunda görmezden geliyorlar.”

Lübnan’daki mevcut ateşkes anlaşması hakkında da değerlendirmede bulunan Henningsen, İran’ın hem ABD’ye hem de İsrail’e şartlar dayatabilmesinin olumlu olduğunu ancak geçmiş deneyimlerden dolayı derin bir şüphecilik bulunduğunu söyledi. İsrail’in ateşkesleri, özellikle toprak genişletme hedefleriyle çatıştığında, ihlal etme geçmişi vardır. Benzer şekilde ABD de ateşkesleri zaman kazanma, saldırı hazırlığı yapma ve düşmanlıkları yeniden başlatma örtüsü olarak kullanmaktadır.