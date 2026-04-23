Gazze’de Ateşkes İhlali İddiaları: Bombardıman ve Saldırılar Sürüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nden gelen son raporlar, bölgede yürürlükte bulunan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırıların sürdüğünü ortaya koydu. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin çeşitli bölgelerde hava ve kara saldırılarına devam ettiğini, bunun da altyapı hasarıyla birlikte sivil kayıplara yol açtığını bildirdi.

Tanıklara ve sağlık ekiplerine göre saldırılar özellikle yerleşim alanlarında yoğunlaşırken, enkaz altında kalan sivillerin çıkarılmasına yönelik çalışmaların güçlükle yürütüldüğü ifade edildi. Bölgedeki insani yardım kuruluşları, devam eden çatışma ortamının yardım akışını zorlaştırdığını ve durumun giderek ağırlaştığını belirtiyor.

Uluslararası çevrelerde, ateşkesin sürdürülebilirliği ve saldırı iddialarına ilişkin endişeler artarken, yaşanan gelişmelerin diplomatik girişimlerin seyrini de etkileyebileceği değerlendiriliyor. Resmî doğrulamalar ve yeni açıklamaların ise önümüzdeki saatlerde gelmesi bekleniyor.