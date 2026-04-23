Hürmüz Boğazı’ndaki Mayın Tehlikesi: Temizleme Sürecinin Aylar Sürebileceği Belirtiliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bölgeden gelen değerlendirmelere göre, ABD güçleri Hürmüz Boğazı’nda bulunan mayınların tespiti ve etkisiz hale getirilmesi konusunda önemli teknik ve operasyonel güçlüklerle karşı karşıya. Askerî kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, mayın temizleme faaliyetlerinin kapsamı ve yoğunluğu dikkate alındığında, sürecin 6 aya kadar uzayabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, boğazdaki mevcut güvenlik risklerinin, deniz trafiği ve enerji nakil hatları açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş koşullarının devam ettiği bir ortamda, mayın temizleme çalışmalarının güvenli ve kesintisiz şekilde yürütülmesinin zorlaştığı ifade ediliyor.

Askerî ve stratejik analizlerde, çatışma ortamı sonlanmadan Hürmüz Boğazı’nda tam bir güvenlik ve seyrüsefer emniyeti sağlamanın güç olduğu vurgulanırken, bölgedeki gelişmelerin küresel enerji piyasaları ve bölgesel dengeler üzerinde etkili olmaya devam edeceği değerlendiriliyor.