Lübnan’daki İran Büyükelçiliğinde Düzenlenen Anma Törenine Yoğun Katılım

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran İslam Cumhuriyeti’nin Lübnan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen anma töreni, farklı toplumsal kesimlerden yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikte, Şehit İmam Seyyid Ali Hamenei’nin hatırası anıldı. Programda ayrıca, İslam Devrimi’nin Yüce Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamenei’ye yönelik bağlılığın ifade edildiği konuşmalar da yer aldı.

Tören kapsamında çeşitli dinî ve kültürel etkinlikler düzenlenirken, katılımcılar iki liderin bölgedeki tarihsel ve toplumsal etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Büyükelçilik yetkilileri, programın amacının hatırayı yaşatmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek olduğunu belirtti.