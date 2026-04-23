Lübnan’daki İran Büyükelçiliğinde Düzenlenen Anma Törenine Yoğun Katılım

23 Nisan 2026 - 17:52
News ID: 1805551
İran İslam Cumhuriyeti’nin Lübnan Büyükelçiliği, geniş bir siyasi, dinî, toplumsal temsilci ve vatandaş katılımının olduğu bir anma programı düzenledi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran İslam Cumhuriyeti’nin Lübnan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen anma töreni, farklı toplumsal kesimlerden yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikte, Şehit İmam Seyyid Ali Hamenei’nin hatırası anıldı. Programda ayrıca, İslam Devrimi’nin Yüce Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamenei’ye yönelik bağlılığın ifade edildiği konuşmalar da yer aldı.

Tören kapsamında çeşitli dinî ve kültürel etkinlikler düzenlenirken, katılımcılar iki liderin bölgedeki tarihsel ve toplumsal etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Büyükelçilik yetkilileri, programın amacının hatırayı yaşatmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek olduğunu belirtti.

