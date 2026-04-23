ABD Ordusunda Gizli Bilgi Sızıntısı Şüphesi: Üst Düzey İsim Görevden Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Ordusunda önemli bir pozisyonda görev yapan Andrew Hugg, gizli bilgilere ilişkin yetkisiz paylaşım şüphesi nedeniyle görevden alındı. Konuya ilişkin yürütülen Pentagon soruşturmasının, kurum içi güvenlik uygulamaları ile potansiyel iç tehdit unsurlarını yeniden gündeme taşıdığı belirtiliyor.

Yetkililer, soruşturmanın hem dijital erişim kayıtlarını hem de personel güvenlik prosedürlerini kapsayacak şekilde genişletildiğini ifade ediyor. Olayın ardından ABD Savunma Bakanlığı, hassas bilgi güvenliği konusunda bazı protokollerin gözden geçirilmesi için ek talimatlar yayımladı.

Analistler, devam eden sürecin kurum içi denetimleri artırabileceğini ve benzer vakaların önlenmesine yönelik yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.