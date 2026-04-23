Lübnan’da Gazetecilere Yönelik Saldırı: Amal el-Halil Hayatını Kaybetti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnanlı kaynakların aktardığına göre, ülkenin güneyindeki et‑Tayri kasabasında gazetecileri hedef alan bir saldırı meydana geldi. Saldırıda hedef alınan iki gazeteciden biri olan Amal el‑Halil’in şehit edildiği bildirildi.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırının nasıl gerçekleştiğine ve sorumlularına ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Yerel kaynaklar, olayda hedef alınan diğer gazetecinin durumu hakkında ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadığını aktardı.

Gazetecilere yönelik saldırı, bölgede medya çalışanlarının güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi. Yerel yetkililerin olayla ilgili incelemelerinin sürdüğü bildirildi.